Calendario Napoli, tra Serie A ed Europa League: gli impegni degli azzurri

Prima dell’esordio in Europa League, il Napoli affronterà l’Atalanta in casa. Ecco nei dettagli il calendario degli azzurri tra Serie A e coppa.

Quest’oggi, la Lega Serie A ha stilato il calendario del campionato. La stagione del Napoli sarà piena di impegni e praticamente senza pausa. Gli azzurri, oltre a dover scendere in campo per le partite di Serie A, saranno protagonisti in Europa League. La Uefa sorteggerà il 2 ottobre ad Atene i gironi del torneo, e la squadra di Rino Gattuso al momento è testa di serie.

Il calendario del Napoli: Milan e Roma tra la quarta giornata di Europa League

Tante partite da giocare in tempi brevi, gli azzurri dovranno prepararsi al meglio visto un calendario così folto. Impegno importante prima dell’esordio in Europa League del 22/10, il Napoli giocherà contro l’Atalanta al San Paolo valida per la quarta giornata di Serie A. Dopo il primo impegno europeo, sarà tempo di derby: Benevento-Napoli il 25/10. Immediatamente dopo, ci sarà la seconda giornata di EL il 29 ottobre, la sesta giornata di campionato contro il Sassuolo il 1/11, la terza partita del girone in EL il 5/11 e infine Bologna-Napoli prima della sosta per le partite della Nations League.

Il rientro dai ritiri delle Nazionali non sarà così agevole per il Napoli. Il 22/11 al San Paolo ci sarà il Milan, il 26/11 ci sarà il 4° turno di EL e il 29/11, ancora in casa, ci sarà la Roma. Subito dopo i giallorossi, gli azzurri giocheranno la quinta giornata della competizione europea il 2/12. Decisamente più abbordabili le gare successive di Serie A, intervallate dall’ultima del girone d’Europa League. Date e orari delle partite di campionato subiranno modifiche per stabilire anticipi e posticipi.

Ecco il calendario del Napoli da ottobre a dicembre, tra Serie A ed Europa League:

18/10 4ª giornata Serie A Napoli-Atalanta

22/10 1ª giornata Europa League

25/10 5ª giornata Serie A Benevento-Napoli

29/10 2ª giornata Europa League

1/11 6ª giornata Serie A Napoli-Sassuolo

5/11 3ª giornata Europa League

8/11 7ª giornata Serie A Bologna-Napoli

Sosta per le partite delle Nazionali

22/11 8ª giornata Serie A Napoli-Milan

26/11 4ª giornata Europa League

29/11 9ª giornata Serie A Napoli-Roma

2/12 5ª giornata Europa League

6/12 10ª giornata Serie A Crotone-Napoli

10/12 6ª giornata Europa League

13/12 11ª giornata Serie A Napoli-Sampdoria

