Milik-Roma, il polacco “dimentica” la Juve: la palla passa ai due club

Dopo l’addio di Sarri si è arenata la pista Juventus per Arkadiusz Milik. Adesso il polacco è a un passo dalla Roma, i club sono al lavoro per trovare l’intesa economica

Ci ha sperato fino alla fine, al punto da mettere in stand-by la trattativa con la Roma, ma Arkadiusz Milik non sarà un giocatore della Juventus. L’addio di Maurizio Sarri alla panchina bianconera, colui che lo aveva voluto al Napoli per il post Higuain, ha cambiato i piani della Vecchia Signora, che ha deciso di puntare su altri profili. Il ds bianconero Fabio Paratici infatti è in trattativa con l’attaccante del Barcellona Luis Suarez (sta trattando la buonuscita con i blaugrana) ed Edin Dzeko, attaccante della Roma. Proprio l’addio alla Capitale di quest’ultimo potrebbe favorire l’approdo di Milik in giallorosso, obiettivo numero uno per il reparto offensivo del nuovo proprietario Friedkin.

Milik Roma, con il Napoli ballano 5 milioni: la situazione

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, questa potrebbe essere la settimana decisiva per la fumata bianca nello scambio tra Roma e Napoli, che porterà l’attaccante polacco Arkadiusz Milik in giallorosso e vedrà compiere il percorso inverso all’esterno Cengiz Under. Il club di Aurelio De Laurentiis ha abbassato le pretese sul conguaglio che la Roma dovrà versare agli azzurri (è sceso dai 20 iniziali a 15), ma ballano ancora 5 milioni di euro, con i giallorossi fermi sui 10 mln. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma la sensazione è quella che il matrimonio tra Milik e la Roma “s’ha da fare”.