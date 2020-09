Napoli-Pescara: l’amichevole al San Paolo che dà il via alla stagione

Il Napoli giocherà un’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Parma: la partita si giocherà al San Paolo.

Ultimi giorni di ritiro a Castel di Sangro prima di proseguire la preparazione a Castel Volturno. Molti giocatori hanno dovuto lasciare la squadra per via degli impegni con la propria Nazionale. Per questo motivo, Gattuso ha chiamato tanti ragazzi provenienti dalla Primavera o dall’U-17 azzurra. Il primo impegno nel triangolare con L’Aquila e il Castel di Sangro è stato abbondantemente superato, ma entrambe le squadre non sono assolutamente paragonabili ai livelli dei partenopei. Il 4 settembre andrà in scena un’altra amichevole contro il Teramo, militante in Serie C. L’assenza di tanti titolari potrebbe equilibrare un match sulla carta a senso unico. Prima dell’inizio del campionato, gli azzurri giocheranno al San Paolo un altro test match.

Napoli-Pescara, ultima amichevole in casa prima dell’esordio contro il Parma

I Delfini hanno da poco richiamato per la propria panchina l’ex campione del mondo Massimo Oddo. Hanno vinto i play-out di Serie B, riuscendo a trovare la salvezza. Saranno la quarta squadra abruzzese a sfidare questa estate i partenopei. L’amichevole Napoli-Pescara si giocherà venerdì 11 settembre al San Paolo alle ore 18.00, come annunciato da Radio Kiss Kiss Napoli. L’ultima partita ufficiale giocata tra i due club risale al 15 gennaio 2017, valida per il campionato. In quell’occasione gli azzurri si imposero 3-1, con i gol di Tonelli, Hamsik e Mertens.

A questo test, prenderanno parte tutti gli europei rientranti dalle partite di Nations League. Sarà un’occasione per schierare i possibili titolari e preparare il primo match della Serie A 2020/21. Giusto sette giorni dopo (da definire con certezza data e orario), ci sarà la trasferta verso Parma, valida per la prima giornata di Serie A.

