Calciomercato Napoli, Koulibaly va al PSG? C’è un indizio clamoroso

Koulibaly è uno dei nomi più ‘caldi’ del calciomercato del Napoli: il PSG preme per il senegalese ed è rassicurato da un dettaglio non di poco conto.

Sul futuro di Kalidou Koulibaly si è scagliato un punto interrogativo enorme che solo nelle prossime tre settimane sarà annullato: resterà al Napoli o volerà all’estero per dare inizio ad una nuova esperienza di vita oltre che di carriera? Grandi consensi da parte del senegalese riscuote l’opzione PSG, alla ricerca dell’erede di Thiago Silva che ha preferito non rinnovare il contratto in scadenza per accasarsi a parametro zero al Chelsea: escluso l’investimento fatto per riscattare Icardi dall’Inter, il club parigino non si è lasciato andare a pazze spese come avveniva in passato, anzi. Per l’acquisto di Florenzi dalla Roma si è addirittura ricorso ad una formula del tutto ‘sconosciuta’ agli sceicchi: quella del prestito con diritto di riscatto, un ‘forse pagherò’ che non ha mai rappresentato una delle strategie cardini sul calciomercato.

La difficoltà nel reperire liquidità da elargire al Napoli non è un semplice dettaglio ma, a far ben sperare i tifosi francesi, c’è un particolare che rischia di assumere dei connotati decisivi per il buon esito dell’affare: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ infatti, Koulibaly ha acquistato un appartamento in quel di Parigi. Indizio che può essere interpretato in più modi, come una semplice scelta personale o la volontà di trasferircisi al più presto. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano romano, una decina di giorni fa c’è stato un contatto tra Leonardo e Aurelio De Laurentiis per una richiesta di informazioni. Se uniamo i puntini, quello che ne esce fuori è un disegno abbastanza chiaro.

Calciomercato Napoli, si raffredda l’interesse del Manchester City per Koulibaly?

La gerarchia dell’interesse nei confronti di Koulibaly pare essersi ribaltata in poco tempo: fino ad alcuni giorni fa in pole c’era il Manchester City, che ora tergiversa ed anzi sembra voler virare su un altro obiettivo (Gimenez dell’Atletico Madrid). Potrebbe, però, trattarsi anche di una mossa studiata a tavolino per far uscire allo scoperto il Napoli, la cui richiesta ammonta sempre a 75 milioni di euro. Per ora De Laurentiis è irremovibile e non è disposto a scendere a compromessi per rivedere al ribasso il prezzo, ma il rischio concreto è di ritrovarsi nella stessa situazione che ha visto Allan essere ceduto all’Everton, ad una cifra nettamente inferiore rispetto alla precedente richiesta azzurra.