Calciomercato Napoli, caccia all’esterno: il ritorno o il vecchio pallino

Il Napoli non ha ancora trovato il suo ‘7’ e Giuntoli avrebbe sondato Deulofeu del Watford: il ritorno di Callejon può essere una valida alternativa.

Tra pochi giorni comincia il campionato, ma il Napoli non ha ancora acquistato nessun esterno. Il vuoto lasciato da Callejon non è stato ancora rimpiazzato. Nel frattempo, nelle amichevoli, hanno giocato Politano e Ciciretti sulla destra. Mentre il primo ha un posto assicurato nella rosa azzurra, il secondo è nel mirino di tanti club di medio-basso livello. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando sia sul mercato in uscita che su quello in entrata. Milik ormai è ai saluti e la trattativa con la Roma sembra arrivare ad una conclusione. Quest’operazione potrebbe dare il via libera all’acquisto di un’ala destra. E tra i giocatori presi in considerazione c’è un vecchio obiettivo del Napoli di Sarri.

Napoli, il ‘7’ è ancora libero per un clamoroso ritorno di Callejon o il prestito di Deulofeu

La società partenopea ha avviato i contatti con il Watford, retrocesso in Championship, per un sondaggio su Gerard Deulofeu. Il calciatore ha già giocato in Serie A con la maglia del Milan nel 2017 lasciando una buona impressione. Negli ultimi due anni ha giocato al Watford, salvo poi infortunarsi prima della sospensione del campionato e saltare tutta la ripresa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli potrebbe approfittare della retrocessione del club inglese per acquistare Deulofeu con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a seguito di un raggiungimento di presenze. Non sarebbe la prima volta che il ds Giuntoli chiede informazioni per questo calciatore, e ora potrebbe diventare a tutti gli effetti un azzurro.

Gerard, classe 1994, è un giocatore versatile che può giocare a sinistra, a destra, trequartista o addirittura punta. L’ideale per Ringhio Gattuso che ancora non sa quale modulo utilizzare. L’esterno spagnolo veste la maglia numero 7 in Inghilterra, qui liberata José Callejon. Elmas l’ha usata durante un amichevole, ma secondo le ultime convocazioni per la gara non disputata in Portogallo, nessun azzurro avrebbe scelto quel numero. E circolano clamorose notizie sull’eventuale ritorno di José. Callejon è ancora svincolato e potrebbe riunirsi al gruppo, per la gioia di tifosi e compagni. Il Napoli potrebbe pensare all’usato sicuro dato che è davvero complicato poter concludere trattative con i club in questa finestra di mercato.

