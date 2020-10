Il Consiglio di Lega ha deciso di attuare una nuova regola se dovessero esserci nuovi focolai tra club di Serie A: ecco quando rinviare una una partita per Covid.

Adesso è ufficiale: Genoa-Torino è stata rinviata dopo che è stato accertato che il club ligure ha ben 15 positivi. Si è aggiunto anche Mattia Destro, seppur con una carica virale molto bassa, ma in queste condizioni sarebbe stato davvero difficile scendere in campo. Il ds dei rossoblu aveva già accennato qualche giorno fa ad un possibile rinvio e, inoltre, i calciatori non si sono mai allenati in questa settimana per dare priorità ai tamponi e a causa del divieto dell’Asl. Scelta saggia rinviare il match, per preservare la regolarità del campionato e l’incolumità dei calciatori. E per quanto riguarda la Serie A, il Consiglio di Lega ha deciso di attuare una nuova regola per risolvere allo stesso modo situazioni analoghe.

Covid, la nuova regola in Serie A: tutti i club possono rinviare una partita stagione

Un caso che ha creato un precedente importante, che ha costretto la Lega Calcio a creare una regola ad hoc per fronteggiare la situazione. Ogni club in cui risultano 10 o più contagiati potrà chiedere il rinvio della partita una sola volta nell’arco di una stagione. Una sorta di jolly, da spendere nel momento del bisogno. Poi, la volta successiva, avrà lo 0-3 a tavolino. Una norma che varrà anche per la Coppa Italia fino ai quarti di finale.

Intanto continua ad esserci preoccupazione per la salute dei calciatori del Napoli e mister Gattuso. Il primo giro di tamponi ha dato esito negativo, ma come abbiamo visto nel caso Genoa questa può essere una notizia assolutamente provvisoria. In giornata gli azzurri hanno completato anche il secondo ciclo di tamponi, i risultati sono attesi per la giornata di domani. Poi si capirà se potrà giocarsi Juve-Napoli o se sarà necessario un altro rinvio.

