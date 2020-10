Il calendario del Napoli: anticipi, posticipi e canale tv

Il calendario del Napoli fino al 6 gennaio: tutti gli anticipi e posticipi di campionato. Azzurri impegnati anche in Europa League.

Mentre la Serie A fa i conti con l’esplodere del caso Covid, la Lega ha reso noto il calendario del campionato fino al 6 gennaio. Svelati date, orari e programmazione tv delle partite in programma. Emergenza sanitaria permettendo.

Il calendario del Napoli: anticipi e posticipi

Alla ripresa il Napoli ospiterà l’Atalanta al ‘San Paolo’, dove cinque giorni dopo arriverà l’AZ per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. A fine novembre, nel giro di una settimana, gli azzurri affronteranno Milan, Rijeka e Roma in quello che potrebbe essere già uno snodo decisivo della stagione. A dicembre invece in soli dieci giorni il Napoli ospiterà la Real Sociedad in Europa League e la Sampdoria in campionato, prima di due trasferte decisamente impegnative contro Inter e Lazio. A gennaio poi dovrebbe giocarsi la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Una partita, se possibile, ancora più calda del solito dopo le recenti polemiche ed il mancato viaggio a Torino.

Date, orari, tv: tutto quello che c’è da sapere

17 ottobre ore 15.00 – Atalanta – SKY

22 ottobre ore 18.55 – Az – SKY

25 ottobre ore 15.00 – BENEVENTO – DAZN

29 ottobre ore 21.00 – REAL SOCIEDAD – SKY

1 novembre ore 18.00 – Sassuolo – SKY

5 novembre ore 18.55 – RIJEKA – SKY

8 novembre ore 18.00 – BOLOGNA – SKY

Pausa nazionali

22 novembre ore 20.45 – Milan – SKY

26 novembre ore 21.00 – Rijeka – SKY

29 novembre ore 20.45 – Roma – SKY

3 dicembre ore 21.00 – AZ – Sky

6 dicembre ore 18.00 – CROTONE – SKY

10 dicembre ore 18.55 – Real Sociedad – SKY

13 dicembre ore 15.00 – Sampdoria – SKY

16 dicembre ore 20.45 – INTER – SKY

20 dicembre ore 20.45 – LAZIO – SKY

23 dicembre ore 20.45 – Torino – SKY

3 gennaio ore 15.00 – CAGLIARI – SKY

6 gennaio ore 18.00 – Spezia – DAZN

*trasferte in maiuscolo