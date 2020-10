Il Napoli ufficializza la lista dei 23 calciatori che saranno convocati da Gattuso nelle gare di Europa League: c’è anche Ghoulam, fuori tre azzurri.

Il Napoli ha presentato la lista ufficiale dei 23 calciatori per l’Europa League. A differenza della lista di Serie A, nella quale figurano tutti i giocatori a disposizione di Gattuso tranne Milik, per la coppa europea ci sono altri assenti. Nei ventitré selezionati non compaiono Kevin Malcuit, Fernando Llorente e appunto Arkadiusz Milik. Il polacco è l’unico ad esser partito per gli impegni con la Nazionale ed è stato messo ormai fuori rosa, vista la mancata cessione. La rosa del Napoli è altamente competitiva e per nessuno sarà una prima volta in una competizione internazionale. Persino i neo-acquisti vantano già diverse presenze tra Champions o Europa League. L’unico esordiente sarà Nikita Contini, il terzo portiere azzurro, il quale però ha disputato nel 2013 la Youth League con le giovanili del Napoli.

Napoli, la lista dei 23 azzurri per l’Europa League: c’è anche Ghoulam

Il Napoli è stato sorteggiato nel girone F con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka. Gattuso ha scelto i suoi 23 calciatori e ha inserito anche Ghoulam, il quale sembrava vicino alla cessione ma non è riuscito a trovare nessun accordo con qualche club. Di seguito la lista ufficiale degli azzurri che disputeranno l’Europa League:

Portieri: Meret, Ospina, Contini

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna