Elmas e Zielinski possono finalmente tornare ad allenarsi con il gruppo azzurro: da domani il Napoli è al completo e ci sarà un po’ di respiro per qualche centrocampista.

Il Napoli ha dovuto far fronte a due assenze in questo avvio di stagione. Ma da domani Gattuso avrà il gruppo al completo. Elmas e Zielinski hanno recuperato e hanno sconfitto il Coronavirus. Sono stati gli unici due calciatori azzurri al momento ad esser risultati infetti. Intanto, nell’AZ continua a salire il numero di positivi. Ieri il club ha comunicato che sono stati trovati due nuovi giocatori con il Covid, mentre uno si è negativizzato. Solo giovedì scorso il Napoli ha affrontato gli olandesi.

Napoli, Elmas e Zielinski ritornano in gruppo: danno ossigeno a Fabian Ruiz

Il Napoli fa gli scongiuri e spera che non si verifichino casi anche nello spogliatoio azzurro. Solo qualche giorno fa il macedone e il polacco hanno potuto esultare, dopo circa 20 giorni di quarantena. Ritroveranno i propri compagni e sperano di ritrovare anche la condizione ideale nel minor tempo possibile.

Il ritorno di Zielinski è fondamentale. Servirà far rifiatare Fabian Ruiz. Ieri lo spagnolo è stato decisamente poco lucido in alcune circostanze, anche se la coppia con Bakayoko sembra funzionare abbastanza bene. Tuttavia, Piotr non è di certo un giocatore da relegare in panchina. L’intelligenza tattica e la qualità possono solo dare una grossa mano al centrocampo del Napoli. Come anche Elmas, così duttile da poter esser inserito a centrocampo o sulla fascia. Gattuso li riavrà nell’allenamento di domani per preparare una sfida così delicata contro la Real Sociedad. Non è da escludere che i due centrocampisti possano essere sin da subito convocati per l’Europa League.

