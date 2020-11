Bologna-Napoli è anche Gattuso contro Mihajlovic: si riparte dai titolari?

Bologna-Napoli, Gattuso vuole archiviare le recenti brutte prestazioni a partire dal match contro l’amico Mihajlovic. Spazio ai “titolarissimi”? Le probabili formazioni

Archiviata la vittoria controversa di Fiume, il Napoli torna a pensare al campionato con il diktat di cambiare nuovamente marcia. La sconfitta col Sassuolo brucia ancora e anche la gara col Rijeka ha lasciato più di uno strascico sul piano della prestazione. Perciò Gennaro Gattuso riparte da Bologna e dal suo amico Sinisa Mihajlovic, che qualche anno fa è stato vicino al club azzurro e voleva come vice proprio Ringhio. Poi le due carriere hanno preso strade diverse, entrambi passando dal Milan e ora da avversari in una sfida fondamentale, per il futuro del Napoli. Mister Gattuso riparte dai suoi titolari, con qualche dubbio fra gli undici titolari. Ballottaggio in porta Meret-Ospina, a destra potrebbe osservare un turno di riposo Di Lorenzo a beneficio di Hysaj. Manolas-Koulibaly al centro con Mario Rui a sinistra, mentre in mezzo al campo torna la coppia Fabiàn-Bakayoko. capitan canuto Lorenzo Insigne riprende il suo posto largo a sinistra, mentre per gli altri due posti alle spalle di Osimhen ci sono altri due ballottaggi: Lozano-Politano sulla destra, al centro Mertens potrebbe lasciare il posto a Piotr Zielinski, che ha ormai recuperato dopo il Covid ed è pronto a prendersi uno dei posti da titolare, con tutta probabilità alle spalle della punta centrale.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni: torna Osimhen

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Napoli, gara valida per la 7° giornata di Serie A TIM:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.