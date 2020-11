Insigne, Meret e Di Lorenzo tornano in Nazionale: i 41 convocati di Mancini

Per questi impegni della Nazionale italiana Roberto Mancini ha convocato anche tre calciatori del Napoli: tornano a Coverciano Insigne, Meret e Di Lorenzo.

Tornano gli impegni della Nazionale. Una sosta che non piace a molte società, soprattutto in tempi di Covid. Nella scorsa occasione, l’intero gruppo squadra del Napoli era in isolamento fiduciario. Dunque, nessun azzurro lasciò Castel Volturno per difendere i colori del proprio Paese. Eccetto uno: Arkadiusz Milik. Il polacco, essendo un fuori rosa, lasciò la Campania e raggiunse la Polonia, con la quale fece anche un gol. Il resto degli azzurri restò nella bolla, in attesa del passare dei giorni di quarantena fiduciaria. Questa volta, nessun intoppo può permettere la mancata partenza dei giocatori. E infatti, Mancini (anche se positivo al Coronavirus) ha diramato la lista dei convocati per l’Italia: rientrano anche tre giocatori del Napoli.

Nazionale italiana, presenti anche Insigne, Meret e Di Lorenzo nel listone di Mancini

L’Italia scenderà in campo contro l’Estonia, in amichevole, contro Polonia e Bosnia, per la Nations League. A queste tre sfide parteciperanno anche tre calciatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne. L’ultima volta i tre non furono proprio convocati da Mancini, in seguito ai risultati dei tamponi positivi di Elmas e Zielinski, solo da poco recuperati al 100%. I tre partenopei raggiungeranno il ritiro di Coverciano il 10 novembre, alla vigilia della partita contro gli scandinavi. Dunque, un loro impiego appare decisamente improbabile. Saranno disponibili però nelle gare che contano: contro la Polonia di Zielinski e Milik, e contro la Bosnia.

Mancini questa volta ha convocato ben 41 calciatori. Tanti, forse troppi, ma questo sarà il modo per provare nuovi giocatori e quelli che potrebbero giocarsi un posto per l’Europeo posticipato. Di seguito la lista dei convocati dal CT dell’Italia:

Portieri: Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu;

Difensori: Francesco Acerbi, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Davide Calabria, Domenico Criscito, Danilo D’Ambrosio, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri Dos Santos, Alessandro Florenzi, Gianluca Mancini, Angelo Obinze Ogbonna, Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli, Leonardo Spinazzola;

Centrocampisti: Nicolò Barella, Gaetano Castrovilli , Bryan Cristante, Roberto Gagliardini, Frello Jorge Luiz Jorginho , Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Roberto Soriano , Sandro Tonali;

Attaccanti: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Francesco Caputo, Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Vincenzo Grifo, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Moise Bioty Kean, Kevin Lasagna, Riccardo Orsolini, Pietro Pellegri.

