Fiorentina-Benevento 0-1: Improta rovina la festa a Prandelli

Finisce con una vittoria dei ragazzi di Filippo Inzaghi Fiorentina-Benevento: una rete di Improta rovina il ritorno a Firenze di Prandelli

Doveva essere un momento speciale, quello del ritorno al Franchi – da protagonista – di Cesare Prandelli, e invece arriva il Benevento e rovina la festa a tutti. Un toccasana, per Pippo Inzaghi, reduce da 4 sconfitte consecutive – 5 con la Coppa Italia – fra cui quella sanguinosissima con lo Spezia prima della sosta, e disperatamente a caccia di un risultato per far ripartire una stagione che sembrava molto promettente. Ma la reazione per gli stregoni arriva, e pure con gli interessi. La Fiorentina fa possesso palla ma è un possesso sterile, con una perenne presenza nella metà campo avversaria che però non dà risultati concreti. Zero tiri in porta se non una conclusione in orbita di Biraghi. Poi si fa male Ribery, per problemi muscolari, e la ripresa comincia senza il francese.

Insigne inventa, Improta concretizza

Inzaghi butta dentro Roberto Insigne ed è proprio lui a propiziare il gol di Improta, approfittando dell’errore di Biraghi e servendo al compagno la palla per lo 0-1. Prandelli ne cambia 3 ma è ancora Insigne a far paura a Dragowski con una bella girata. Moncini murato da Pezzella poi ancora Insigne che la gira larga. Finale per Lapadula che esalta i riflessi di Dragowski. La Viola si rivede solo a 5 minuti dal termine ma Montipò dice la sua e risponde al tacco di Vlahovic. Finisce così, 1-0 Benevento che si porta a 9 punti e mette ben 6 squadre dietro di sé.

Tabellino Fiorentina-Benevento 0-1

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor (11′ st Lirola), Biraghi; Amrabat (27′ st Borja Valero), Duncan (11′ st Pulgar); Kouamé (11′ st Cutrone), Castrovilli, Ribery (44′ Saponara); Vlahovic. A disp.: Terracciano, Martinez Quarta, Bonaventura, Caceres, Venuti, Barreca, Eysseric. All. Prandelli

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia (21′ st Maggio), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta (38′ st Tello); Ionita, Sau (1′ st Insigne); Moncini (33′ st Lapadula). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Basit, Di Serio, Sanogo, Masella, Pastina. All. Inzaghi

Arbitro: Ghersini

Reti: 7′ st Improta (B)

Ammoniti: Biraghi, Lirola (F), Glik, Letizia, Hetemaj (B)