Napoli-Milan, Mertens torna centravanti per ritrovare il gol

Napoli-Milan vedrà Mertens ritornare nel ruolo da centravanti: l’attaccante prenderà il posto di Osimhen e avrà l’occasione di sbloccarsi.

Nel corso della carriera al Napoli, Dries Mertens è stato un perfetto opportunista, nel senso positivo del termine. Arrivò come esterno e si è affermato da miglior marcatore della storia del club come centravanti. Tutto ciò, a causa dell’infortunio di Milik durante una sosta con la sua Nazionale. Da quel momento, quel ruolo al centro dell’attacco è proprietà privata e guai a chi gliela tocca. Per quanto bene abbia fatto l’attaccante polacco, non è mai riuscito ad imporsi, forse per carattere e anche per le chance sprecate. Quest’anno sembrava potesse cambiare la musica. Osimhen ha insidiato Mertens, si è guadagnato un posto da titolare assieme al belga: punta e seconda punta. E dal cambio ruolo, Dries non è più lo stesso. Tuttavia, questa sera contro il Milan tornerà nel suo regno.

Napoli, Mertens centravanti contro il Milan: scelta obbligata, ma non troppo

Come accaduto a Milik, anche Osimhen si è infortunato durante gli impegni con la sua Nazionale. Fortunatamente, niente di così grave, ma la lussazione alla spalla lo renderà indisponibile per l’importante gara di questa sera. Alcuni la denominano già una sfida scudetto, per quanto bene stanno facendo entrambe le squadre. E’ troppo presto per poterne parlare, ma che sia un big match tra protagoniste del campionato è indiscutibile. Dunque, per una partita così delicata, Gattuso sceglie di riportare Mertens nel ruolo che più gli s’addice. Avrebbe potuto giocare Petagna, ma resterà in panchina: evidentemente non è ancora pronto per giocare contro il Milan. Inoltre, Rino sa benissimo che serve far ritornare a proprio agio il miglior marcatore del Napoli.

Dries ha cominciato la stagione da centravanti contro il Parma, mettendo a segno il gol che ha sbloccato la gara. Spostandosi alle spalle di Osimhen, ha trovato la rete contro il Genoa, poi solo tante deludenti prestazioni. Infatti, il belga è sembrato l’ombra di sé stesso. Questa sera, contro i rossoneri avrà un’altra opportunità per dimostrare che l’area di rigore è zona ‘Ciro’.

