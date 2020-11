Napoli-Milan, dopo Hysaj anche Rrahmani riceve la doccia fredda del tampone positivo. Coperta corta in difesa per Gattuso, le probabili formazioni

Dopo l’infortunio arriva anche il Covid. Non c’è pace per Amir Rrahmani, che oltre all’inizio a dir poco stentato col Napoli – unico calciatore di movimento con Llorente a quota 0 minuti di gioco – ora si dovrà anche fermare per un po’. Tampone positivo, col Milan non ci sarà così come non ci sarà Hysaj. Si attende l’ok definitivo invece per Bakayoko, e probabilmente sarà questa la discriminante per decidere se contro la sua ex squadra Gattuso opterà per il 4-3-3 o per il 4-2-3-1. Nel primo caso, se Bakayoko dovesse partire dalla panchina, probabile si torni al passato, con Demme vertice basso e ai suoi lati Fabian e probabilmente, più che Zielinski, Elif Elmas, apparso particolarmente brillante con la sua Nazionale. Difesa quasi obbligata con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, mentre in avanti sono da verificare le condizioni di Lozano, ma i giochi sono più o meno fatti. Intoccabile il capitano Lorenzo Insigne a sinistra, che ha confermato il suo magic moment anche in Nazionale. Al centro col 4-3-3 c’è solo Mertens, mentre a destra Politano è favorito sullo scatenato messicano.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Ecco come i due tecnici Gennaro Gattuso e Stefano Pioli potrebbero schierare le rispettive formazioni in vista di Napoli-Milan, gara valida per l’8° giornata di Serie A TIM.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Bonera.