Napoli, Rrahmani positivo al Covid: il comunicato del club

Il Napoli ha annunciato che Amir Rrahmani è positivo al Covid dopo esser ritornato dagli impegni con il Kosovo: è il secondo azzurro infetto, dopo Hysaj.

Dal rientro dagli impegni con la Nazionale kosovara e con un infortunio rimediato nell’ultima partita, Amir Rrahmani è risultato positivo ai tamponi. Questa mattina, il calciatore ha effettuato il test e fortunatamente non è mai stato a contatto con il resto del gruppo squadra.

In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/yMFwnQTJMp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2020

Inoltre, il difensore azzurro è rientrato a Napoli con un infortunio alla spalla e con tanto di tutore al braccio. Dunque, non sarebbe stato disponibile per il prossimo match di campionato contro il Milan. Tuttavia, Gattuso avrebbe potuto concedere qualche minuto al giocatore per la gara di Europa League. Amir non ha ancora esordito con la maglia azzurra e dovrà rimandare ulteriormente il suo debutto.

Napoli, due calciatori positivi al Coronavirus: Hysaj e Rrahmani in isolamento

Elseid Hysaj è risultato positivo ai tamponi durante il ritiro con l’Albania. Infatti, il difensore azzurro non è sceso in campo nell’ultimo match valido per la conquista del girone e l’accesso alla Lega B di Nations League. Invece, Amir Rrahmani ha giocato tutte le tre sfide da titolare, ma nell’ultima si è infortunato ed è uscito prima dal campo. Il Kosovo è riuscito a battere la Moldavia, conquistando il terzo posto nel girone e salvandosi dalla retrocessione. Però, le brutte notizie per il difensore centrale sono proseguite. Oltre lo stop per il dolore alla spalla, dovrà rispettare l’isolamento domiciliare a Napoli a causa del Covid e dunque salterà i prossimi impegni e gli allenamenti con la squadra.

Il terzino albanese, invece, non sarebbe rientrato ancora perché sta trascorrendo la quarantena nel suo Paese. Rientrerà appena guarito.

