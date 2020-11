La Supercoppa Italiana 2020 non ha ancora una data e una sede: ecco quando e dove potrebbe giocarsi Juventus-Napoli.

La Supercoppa Italiana è un trofeo che viene assegnato in gara unica, solitamente in campo neutro. Ad affrontarsi sono la squadra campione d’Italia in carica e la squadra detentrice della Coppa Italia. Nel caso in cui a vincere Scudetto e Coppa Italia sia la stessa squadra, come accaduto negli ultimi anni alla Juventus, a giocarsi la Supercoppa Italiana è la finalista perdente della Coppa Italia.

Supercoppa Italiana: quando e dove si gioca Juventus-Napoli

Nella gara che assegnerà la Supercoppa Italiana quindi il Napoli, vincitore ai rigori della finale di Coppa Italia contro la Juventus, affronterà proprio i bianconeri che hanno conquistato lo Scudetto per il nono anno consecutivo. Negli ultimi anni la Supercoppa Italiana si è sempre giocata all’estero nel periodo invernale ma per l’edizione 2020, causa pandemia, dovrebbe tornare in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni la sede potrebbe essere il ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Mentre la data sarebbe quella del 20 gennaio 2021, mercoledì in cui entrambe le squadre non saranno impegnate nelle coppe europee.

L’albo d’oro della Supercoppa Italiana

Sono state finora disputate 32 edizioni della Supercoppa Italiana, che è stata vinta da 9 squadre diverse. La Juventus ha sollevato il trofeo 8 volte, seguita dal Milan (7 successi), Inter e Lazio (5 a testa), Roma e Napoli (2). Hanno vinto una Supercoppa Italiana anche Sampdoria, Parma e Fiorentina. Nell’ultima edizione la Lazio ha battuto la Juventus agganciando così l’Inter al terzo posto dell’albo d’oro.

1988 – Milan

1989 – Inter

1990 – Napoli

1991 – Sampdoria

1992 – Milan

1993 – Milan

1994 – Milan

1995 – Juventus

1996 – Fiorentina

1997 – Juventus

1998 – Lazio

1999 – Parma

2000 – Lazio

2001 – Roma

2002 – Juventus

2003 – Juventus

2004 – Milan

2005 – Inter

2006 – Inter

2007 – Roma

2008 – Inter

2009 – Lazio

2010 – Inter

2011 – Milan

2012 – Juventus

2013 – Juventus

2014 – Napoli

2015 – Juventus

2016 – Milan

2017 – Lazio

2018 – Juventus

2019 – Lazio