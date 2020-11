Hysaj-Napoli, sarà addio: c’è già una nuova squadra per giugno

Elseid Hysaj dirà addio al Napoli a fine stagione: per il terzino albanese ci sono già dei discorsi ben avviati con un altro club.

La stagione di Elseid Hysaj è bloccata dal maledetto Coronavirus che lo ha colpito dopo un inizio di stagione più che soddisfacente, con 7 apparizioni dal primo minuto collezionate tra Serie A ed Europa League. La positività è piombata all’improvviso, bloccando sul più bello il processo di crescita agli ordini di Gattuso che ha saputo rivalorizzarlo, fino a creare i presupposti per un rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Prolungamento che, al netto di clamorosi colpi di scena, non ci sarà.

E’ questo il pensiero di Ciro Venerato, giornalista Rai intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: secondo l’esperto di mercato il futuro dell’ex Empoli sarà sì in Italia, ma non più al Napoli. Già da tempo, infatti, sarebbero stati avviati dei contatti tra l’entourage di Hysaj e la Roma, club fortemente interessato anche in passato quando però l’affare non andò in porto. Ovviamente la Roma non spenderebbe un euro per il cartellino dell’albanese, prossimo allo svincolo che si concretizzerà al termine della stagione in corso, la sesta in azzurro per il giocatore.

Hysaj via per motivi economici: il Napoli cerca di abbassare il monte ingaggi

Una delle motivazioni per cui Hysaj saluterà Napoli (oltre alla ricerca di nuovi stimoli altrove) è di natura economica: le richieste per il nuovo ingaggio non trovano d’accordo Aurelio De Laurentiis, deciso a proporre offerte al ribasso per abbassare il monte ingaggi del 20-30%. La Roma, invece, sembrerebbe disposta ad accontentare il ragazzo su questo aspetto, decisivo per far sì che scatti la tanto attesa luce verde ad attestare il buon esito dell’operazione.