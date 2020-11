GOL D’AUTORE – Insigne e Fabian, reti di precisione: Roma annichilita

Il Napoli batte la Roma 4-0 nella giornata dedicata a Diego Armando Maradona: i gol di precisione di Insigne e Fabian Ruiz per la rubrica “Gol d’autore”.

In quella che potrebbe essere l’ultima partita giocata allo stadio “San Paolo” sotto questo nome, il Napoli, dopo la vittoria per 2-0 sul Rijeka in Europa League, vuole ancora rendere un omaggio a Diego Armando Maradona recentemente scomparso. Lo fa con una partita in cui la Roma, squadra pur in crescita sia in Serie A che in Europa, si vede praticamente annichilita, dopo avere prodotto solo poche occasioni nei primi minuti; dopo i quali, è assoluto show del Napoli.

Napoli-Roma, i gol di Insigne e Fabian Ruiz

Dopo l’omaggio a Diego, col silenzio accompagnato dagli applausi al minuto numero 10 della partita, il primo goal è a opera di Insigne: non per caso, è proprio lui, napoletano in campo, a esprimere l’orgoglio che ha unito la città negli ultimi giorni. Alla mezz’ora di gioco, con un potente e preciso calcio di punizione fulmina Mirante, la cui visuale è in parte coperta da una barriera non perfettamente coordinata.

Il portiere della Roma si fa perdonare con due grandi parate, fra la fine del primo tempo e la ripresa, ma riesce a tenere in partita la Roma solo fino al 63° minuto, quando Mario Rui, bravo a eludere il pressing di Karsdorp, la passa a Insigne, che trovandosi come compagni in attacco Mertens e Fabian Ruiz, sceglie lo spagnolo: il rasoterra da fuori area del Campione Europeo Under21 è sorprendente e imprendibile.

Il Napoli cala il poker con Mertens e Politano: 4-0, una vittoria meritata in un’altra serata dedicata a Diego Armando Maradona.

