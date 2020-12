Stadio Diego Armando Maradona: il San Paolo cambia nome

Il Comune concede la deroga e cambia nome al San Paolo: sarà stadio Diego Armando Maradona. Ora una via e una piazza.

Stadio Diego Armando Maradona. Semplice, ma impossibile trovare un nome più bello di così. Lo stadio San Paolo sta per diventare per sempre di colui che è stato il suo padrone per 7 anni indimenticabili e lo farà anche prima del previsto. L’iter è già partito e sarà trattato con una procedura assolutamente speciale.

Stadio Maradona: il Comune concede la deroga

Normalmente, infatti, servono 10 anni dalla morte della persona a cui si vuole intitolare il bene. A meno che non ci sia una deroga, e in questo caso è già pronta. Il sindaco De Magistris ha spiegato che c’è già stata una riunione della commissione toponomastica, poi venerdì la commissione del comune ratificherà la decisione e, con tutta probabilità, già la prossima partita in casa del Napoli si giocherà allo Stadio Maradona, che a stretto giro conterrà anche un museo con tutti i cimeli e con i ricordi lasciati dai napoletani in questi giorni tremendi nel dolore ma meravigliosi nella valanga d’affetto riconosciuta a D10S. Ma i tributi al più grande di tutti i tempi non finiscono certo qui.

Linea della Metro, via e piazza: tutto per Diego

A maggio dovrebbe essere intitolata a lui la stazione della Linea 6 della Metro, quella che porta direttamente allo stadio. C’è già chi sta proponendo di donare statue in suo onore e il Comune vaglierà tutte le ipotesi. De Magistris non ha escluso neppure che presto potrebbero essere intitolate a Maradona anche almeno una piazza e una strada della città che il 5 luglio 2017 lo ha eletto cittadino onorario.