Probabili formazioni Lazio-Napoli: attacco azzurro decimato

Il Napoli vuole riscattarsi dopo il k.o. di San Siro: altra trasferta, stavolta all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Dopo Milano, Roma. Il Napoli ha l’occasione di trovare un immediato riscatto ma deve farlo praticamente senza metà dell’attacco titolare. Mertens inizia il lento recupero dall’infortunio alla caviglia che dovrebbe tenerlo fuori per almeno un mese, Osimhen ha ancora dei problemi alla spalla e con tutta probabilità rientrerà direttamente dopo la sosta natalizia nel nuovo anno. Da qui a Natale ci sono due partite, Lazio-Napoli e Napoli-Torino, e in entrambe le possibilità di scelta in avanti saranno estremamente poche. A Roma sarà Politano-Petagna-Lozano, a meno che Gattuso non decida di lanciare Elmas largo a sinistra al posto di Insigne. A proposito del capitano, bisognerà capire se il ricorso avrà esito positivo, ma il precedente di Morata – che ha visto dimezzarsi la squalifica da due turni ad uno – fa ben sperare, almeno per il Torino.

Ma ora bisogna pensare alla sfida con la Lazio e in formazione tipo c’è soltanto un altro dubbio, relativo al ballottaggio in mediana fra Fabian Ruiz (in pole) e Demme. Per il resto, salvo sorprese, andrà in campo la formazione che ha affrontato l’Inter a San Siro. Ospina in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui a comporre la linea a quattro difensiva. In mezzo Bakayoko punto fermo e davanti Zielinski tra Politano e Lozano, con Petagna al centro dell’attacco.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli: Petagna unica punta

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso