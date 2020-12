Valigie pronte per Milik: la richiesta del Napoli è chiara

Il mercato di gennaio può essere decisivo per l’addio di Milik al Napoli: la Juventus guida la fila dei club interessati al polacco.

Altri 15 giorni e poi inizia ufficialmente la resa dei conti. Fra Milik e il Napoli sta per iniziare il secondo round, dopo il primo che è terminato evidentemente con nessun vincitore e, anzi, tutti sconfitti. Una cessione è nell’interesse di tutti, ma al momento nessuna delle due parti sembra voler fare un passo indietro rispetto alle convinzioni iniziali che hanno generato un pericoloso stato di impasse.

Milik non sembra orientato a vagliare possibilità differenti rispetto a quelle che potrebbe avere a giugno, a parametro zero, e il Napoli non retrocede rispetto alla richiesta di circa 15-18 milioni di euro per il cartellino: sarà grosso modo questa la cifra che le pretendenti dovranno sborsare per assicurarselo con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell’attuale contratto.

Milik ai saluti col Napoli: Juventus in prima fila

L’agente dell’attaccante polacco, David Pantak, è in città e vuole definire la questione, ma bisogna capire se le squadre interessate sono disposte a spendere questa cifra per un calciatore che potrebbero prendere a zero euro 6 mesi dopo. Juventus e Atletico Madrid alla finestra, più defilata l’Inter e qualche altro club estero, mentre resta spettatrice interessata anche la Fiorentina, soluzione che però non fa impazzire l’attaccante polacco, alla ricerca di una sistemazione più ‘prestigiosa’ sia sotto l’aspetto tecnico che economico. In lista di sbarco anche Llorente e Malcuit, completamente fuori dal progetto tecnico di Gattuso e in cerca di una sistemazione per non passare altri 5 mesi senza giocare neppure un minuto. La sensazione è che, nelle prossime settimane, il mercato in uscita del Napoli ci regalerà molti spunti su cui dibattere.