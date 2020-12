Napoli, i 5 migliori marcatori del 2020: il capocannoniere ha segnato 14 gol

I migliori marcatori del Napoli dell’anno solare 2020: Lozano sorpresa in classifica.

Il 2020 sta per concludersi. Senza ombra di dubbio sono stati dodici mesi difficili dal punto di vista storico e sociale. Il calcio si è dovuto fermare improvvisamente a causa della pandemia e la ripresa dei campionati e competizioni non ha riportato i tifosi allo stadio. Praticamente, lo stadio del Napoli è stato sempre vuoto dopo l’ultima gara giocata con il pubblico. Esultare ai gol non è stata la stessa cosa. E a proposito di reti, diamo un’occhiata ai migliori bomber azzurri del 2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> L’anno del Napoli: il meglio e il peggio nel 2020

Napoli 2020, la top 5 dei marcatori: Insigne leader, sorpresa Lozano

Il primo marcatore azzurro del 2020 è stato Arkadiusz Milik, il quale segnò al San Paolo contro l’Inter nella gara di campionato del 6 gennaio. Il polacco non è stato così tanto prolifico in seguito alla ripresa della Serie A, né nelle coppe. Ha chiuso l’anno con 5 gol, risultando al 5° posto di questa speciale classifica. Se invece, tenessimo conto delle marcature segnate dagli attuali atleti del Napoli nell’arco dei dodici mesi (indistintamente dalle marcature segnate con altre maglie), Milik non entrerebbe in classifica e al 5° posto scalerebbe Politano con 7 gol. Infatti, al 4° troviamo Petagna, il quale ha segnato 6 reti con la Spal prima di approdare in azzurro, e in 3 mesi ha messo a segno 3 gol: 9 totali.

Sul gradino più basso del podio c’è Hirving Lozano. Una grande sorpresa del 2020. El Chucky attualmente è il capocannoniere della stagione, e nell’anno solare ha siglato 9 reti. Al secondo posto c’è Dries Mertens, con i suoi 12 gol, di cui uno in Coppa Italia. Infine, il capitano del Napoli chiude al primo posto come capocannoniere del club del 2020 con 14 reti (ben 3 in Coppa Italia). Al di là delle marcature, Lorenzo Insigne si è confermato leader indiscusso della scorsa e dell’attuale stagione. Senza di lui in campo, la squadra non è la stessa e Gattuso non può farne a meno.