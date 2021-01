Napoli, le prossime partite decisive per il suo futuro: e non solo di Gattuso

Napoli, le prossime partite decisive per il suo futuro: e non solo...

Il Napoli ha tre partite a stretto giro, tre sfide che diranno tanto sul futuro di Gattuso. E non soltanto il suo…

Una sconfitta che fa male, per tanti motivi. In primo luogo perché i risultati di tutta la giornata di Serie A hanno di fatto riaperto il campionato. Il Milan perde, l’Inter pareggia e dietro si infiamma la bagarre, con Roma, Juve, Lazio e Atalanta che vincono tutte e riaprono i giochi scudetto. Una vittoria sarebbe servita al Napoli per riproporsi nelle zone altissime della classifica e invece arriva un ko che avvicina gli azzurri più a Verona e Sassuolo che alle altre sei sorelle del campionato. Una grossa delusione che ha sollevato un bel polverone. L’umore non è dei migliori, le 6 sconfitte in campionato e quella fresca fresca di Supercoppa con la Juve bruciano tanto e mettono un punto interrogativo enorme sulla testa di Gattuso.

Le prossime sfide del Napoli: prima lo Spezia in Coppa Italia

Per ora tutto sotto controllo, ma le prossime tre partite del Napoli saranno fondamentali per decidere il futuro della squadra e del suo allenatore. A partire dalla Coppa Italia con lo Spezia, sfida da non fallire assolutamente, poi Parma e Genoa di campionato. Ci si deve giocare tutto perché ci si può ancora giocare tutto: niente è perduto e riprendere a vincere senza più fermarsi può significare tornare pienamente in corsa per ogni obiettivo.

Anche perché la situazione ingarbugliata in classifica apre scenari pericolosi, da un lato, ma anche vantaggiosi se visti da un’altra prospettiva. Una graduatoria cortissima può avvantaggiare ma – paradossalmente – anche penalizzare le altre, che pure non sono esenti da problemi. E lì il Napoli deve essere bravo a raccogliere, complice anche il calendario discretamente abbordabile. Spezia in Coppa, poi Parma e Genoa. Tre gare fondamentali per decidere se la nave azzurra debba colare a picco o se può ancora sperare di riprendere il largo.