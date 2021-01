Napoli sconfitto, Gattuso in discussione? Spunta un’ipotesi per la panchina

Il k.o. di Verona ha creato malumore nell’ambiente Napoli: la panchina di Gennaro Gattuso potrebbe iniziare a traballare.

Inutile girarci attorno: la sconfitta del ‘Bentegodi’, per la modalità con cui si è concretizzata, non può passare inosservata. Sarebbe troppo semplice soprassedere e negare l’evidenza, affermando magari che tutto va per il verso giusto. Che il Napoli abbia più di un problema è sotto gli occhi di tutti: il passo falso in Supercoppa Italiana ha fatto accendere la spia dell’allarme, il cui suono si è fatto incessante con il 3-1 del Verona che ha i tratti di una vera e propria resa. Gattuso non è riuscito a trasmettere il suo proverbiale ‘veleno’ alla squadra, apparsa molle per lunghi frangenti e incapace di reagire ai ceffoni inferti dai ragazzi di Juric.

Chiaro che, con il pessimismo attuale dilagante, anche il più ottimista dei tifosi possa iniziare quantomeno a provare una certa preoccupazione per il futuro. La panchina dello stesso Gattuso non sembra essere – per ora – in discussione, ma gli spifferi provenienti dall’esterno sono di tutt’altro avviso: secondo il ‘Corriere dello Sport’, la suggestione nel ruolo di prossima guida tecnica del Napoli è Rafa Benitez, già a Castel Volturno dal 2013 al 2015, periodo in cui vinse una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Napoli a un bivio: Gattuso chiamato a scacciare il fantasma di Benitez

La suggestione Benitez è figlia anche del recente divorzio tra il tecnico spagnolo e i cinesi del Dalian, dove gioca una vecchia conoscenza azzurra come Marek Hamsik: unitamente al contesto attuale, poco felice per gli azzurri, ha quantomeno insinuato più di un dubbio nella testa degli appassionati partenopei. Non in quella di De Laurentiis, intenzionato a dare continuità al progetto avviato poco più di un anno fa e che ha già portato in dote una Coppa Italia: proprio la competizione da cui il Napoli, giovedì sera, è chiamato a ripartire per dare un segnale importante.