Il bollettino degli infortunati: torna Mertens, si ferma Osimhen

Il bollettino di oggi sugli infortunati del Napoli: rientra Mertens, fuori Osimhen. Ancora out Manolas, Demme e Lozano.

Inter–Napoli, 16 dicembre 2020. Sono passati due mesi da quella maledetta partita, persa dal Napoli in 10 uomini dopo l’espulsione di Insigne e forse il momento in cui ha iniziato ad andare tutto a rotoli.

Il bollettino degli infortunati: Mertens in gruppo, stop Osimhen

Anche perché in quel match il Napoli ha perso uno dei suoi fuoriclasse, uno degli uomini da sempre più decisivi della squadra. 12mo minuto, Dries Mertens poggia male il piede e la caviglia si gira. Resta a terra, si teme il peggio anche perché Dries esce in lacrime dal campo. Tre settimane di stop la prima diagnosi, quasi un sospiro di sollievo viste le premesse. Invece è l’inizio di un calvario. Mertens torna a giocare una manciata di minuti con Fiorentina e Verona ma si vede che non è al meglio. Da lì la decisione di tornare in Belgio per recuperare e quindi un altro mese di stop, che finalmente sta per concludersi. La bella notizia è che il numero 14 azzurro si sta già allenando in gruppo e potrebbe farcela addirittura per il Granada, vista l’emergenza in attacco. Già, perché dopo Osimhen, Mertens, Lozano e poi Petagna ora torna a marcare visita anche Victor Osimhen.

Il nigeriano si ferma ancora: salta Granada e Benevento

A proposito di calvari, quello del giovane nigeriano è ancora più impressionante. Il 13 novembre l’infortunio alla spalla, poi il Covid ad inizio anno nuovo e l’attesissimo ritorno, il 24 gennaio. Quasi un mese per ritrovare la condizione e i 90 minuti e poi Bergamo, con quel trauma cranico dopo la violenta caduta e la grande paura. Il Napoli ora la prende morbida, gli ha concesso alcuni giorni di riposo prima di riprendere ad allenarsi e con tutta probabilità lo rivedremo direttamente la prossima settimana. Meglio così, meglio aspettare per ritrovare Victor al meglio. Forse il più importante di tanti ritorni di cui Gattuso ha un disperato bisogno. Intanto restano ancora fermi ai box pure Ospina, Manolas, Lozano, Hysaj e Demme anche se gli ultimi due oggi hanno lavorato parzialmente in gruppo e potrebbero rientrare tra i convocati già domenica prossima.