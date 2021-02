Probabili formazioni Napoli-Granada: Koulibaly torna dal 1′

Ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Granada: Koulibaly pronto a tornare dal 1′ dopo i minuti giocati a Bergamo.

Un obiettivo è sfumato, un altro è pesantemente compromesso e il terzo si fa tremendamente difficile da raggiungere: la stagione del Napoli rischia di assumere una piega catastrofica se, giovedì sera’, al ‘Diego Armando Maradona’ non si concretizzerà la rimonta qualificazione contro il Granada in Europa League. Pesante il risultato dell’andata: un 2-0 per gli spagnoli che non ammette repliche da parte degli azzurri, decimati dalle assenze e condizionati negativamente da un’atmosfera che non è più quella di un tempo. Il rimedio migliore per uscire dall’impasse sarebbe una prova di forza degna del blasone della società, al cospetto di un avversario sì talentuoso, ma pur sempre all’esordio in una competizione europea.

L’imperativo è ripartire da tutto ciò che v’è di buono, come il ritorno in Italia di Mertens che ha superato la distorsione alla caviglia sinistra dopo essersi sottoposto a scrupolose cure in Belgio. Improbabile, però, che il belga parta dal primo minuto giovedì: lì davanti spazio a Politano ed Elmas ai lati di Insigne, nell’insolita posizione di centrale in virtù delle indisponibilità di Lozano, Petagna e Osimhen. Fabian Ruiz e Zielinski scudieri di Bakayoko a centrocampo. La novità più importante è, senza dubbio, il ritorno dal primo minuto di Koulibaly dopo la guarigione dal Covid-19: tandem con Maksimovic al centro della difesa, Di Lorenzo e Mario Rui a presidiare le corsie laterali. Straordinari per Meret che sostituirà ancora una volta Ospina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Elmas.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina.

Napoli-Granada, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Granada, in programma giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 18.55 nello scenario dello stadio ‘Diego Armando Maradona’, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport (numero 254 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Streaming disponibile grazie all’applicazione di Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. L’alternativa è la piattaforma Now TV, previo abbonamento ad uno dei pacchetti facenti parte dell’offerta.