Napoli-Granada, Gattuso perde il sostegno dei tifosi: le reazioni social

I tifosi del Napoli sono adirati dall’eliminazione in Europa League: Gattuso termina sul banco degli imputati.

Il Napoli vince in casa contro il Granada, ma non basta per accedere agli ottavi di finale di Europa League. La squadra ha cominciato alla grande il match, ma il gol subito nel primo tempo è stato fatale. Un errore difensivo non da poco, per una linea a tre schierata dal tecnico azzurro che avrebbe dovuto difendere l’area di rigore con lo stesso approccio mostrato in Coppa Italia contro l’Atalanta nella gara d’andata. E invece, Montoro stacca solo in area e sigla la rete del pareggio, quella che condanna l’intera squadra. Inutile il raddoppio di Fabian Ruiz.

La mancata marcatura sul centrocampista del Granada ha suscitato l’ira dei tifosi napoletani, ma anche l’approccio dopo la prima rete di Zielinski non è piaciuta. E allora, i supporter hanno invocato dopo l’ennesima partita consecutiva il mantra da ormai più di un mese: Gattuso out.

Gattuso, la rabbia dei tifosi: chiesto l’esonero dopo Napoli-Granada

Dopo il gol del polacco, il Napoli ha tentato di controllare il pallino del gioco, rallentando il ritmo. Ovviamente, tutto ciò non è piaciuto, ma sopratutto non è servito.

Tu sull 1 a 0 dovevi scatenare l inferno ti sei messo ad aspettare , ma cosa che si aprissero !? No hai semplicemente deciso di subire Gattuso è un calvario infinito #gattusoout #NapoliGranada — IrOnIcO NaPoLeTaNo 👁⚽️🔞 (@RaffaOrl) February 25, 2021

Qualche altro tifoso, rimprovera la disorganizzazione e la mancanza di idee nel gioco. E abbondano aspre critiche contro l’allenatore.

Non è questione di moduli o interpreti,siamo inguardabili e senza una minima organizzazione,sia in fase difensiva che offensiva; il @sscnapoli è solo improvvisazione,un allenatore scadente come #Gattuso nemmeno ai tempi del fallimento lo abbiamo avuto#NapoliGranada #gattusoout — Ciblan (@Ciblan3) February 25, 2021

Un altro sostenitore della maglia azzurra, invece, ricorda quando il Napoli stava per vincere contro il PSG in Champions. Una vittoria strappata all’ultimo secondo da un super gol di Di Maria, che pesò moltissimi in termini di qualificazione. Ed oggi, invece, la squadra viene eliminata dal Granada, la quale ha subito più gol nel campionato spagnolo.