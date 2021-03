Osimhen, che segnale al Napoli: è l’uomo partita in Nigeria-Lesotho

Victor Osimhen protagonista assoluto in Nigeria Lesotho: l’attaccante del Napoli manda un chiaro segnale a mister Gattuso.

Il Napoli guarda a distanza le prestazioni dei suoi gioielli azzurri. Questo pomeriggio il vero protagonista indiscusso è stato Victor Osimhen con la sua Nigeria. Le Super Eagles hanno ospitato il Lesotho per l’ultima giornata delle qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane, che si disputerà il prossimo anno. La Nazionale del attaccante azzurro è già qualificata alla fase successiva, ma oggi ha consolidato ancora meglio la sua supremazia, annientando gli avversari con un sonoro 3-0.

Il centravanti del Napoli è stato votato uomo partita dalla Nigeria per la sua solida prestazione: un gol ed un assist, in 76′ di gioco.

Nigeria-Lesotho, Osimhen gol e assist: è l’uomo partita

Che fosse la partita di Victor si sapeva sin dall’inizio. E’ partito subito forte, sfiorando la rete due volte in 10 minuti. Al 22′ è riuscito a sbloccarsi e sbloccare il match. Osimhen è sfuggito alla marcatura avversaria ed è stato lesto ad anticipare l’uscita maldestra del portiere. Il suo è il quinto gol in cinque partite in queste qualificazioni, un grandissimo record individuale. Successivamente, nella ripresa, l’attaccante azzurro ha fatto da sponda per il 2-0 di Etebo. Dunque, il ct della Nigeria gli ha risparmiato gli ultimi 15 minuti, facendolo uscire dal campo al posto del futuro marcatore del definitivo 3-0: Onuachu.

Insomma, Osimhen con la maglia della Nigeria si è esaltato. Già nella gara precedente aveva fatto molto bene, andando a pochi passi dalla marcatura. L’attaccante del Napoli ha lanciato un grande segnale a mister Gattuso: è pronto per Crotone.