Napoli-Crotone, Rrahmani e Petagna tornano a disposizione di Gattuso. In porta toccherà a Meret, Demme lavora a parte ma potrebbe farcela per il big match contro la Juventus. Le probabili formazioni

Ottime notizie da Castel Volturno per il Napoli. Amir Rrahmani e Andrea Petagna hanno svolto tutta la seduta in gruppo mentre a parte hanno lavorato Diego Demme e David Ospina. Dal portiere però sembrano arrivare buone notizie: l’infortunio alla mano non sarebbe gravissimo e per questo da qui a una settimana potrebbero anche esserci novità incoraggianti. Al momento sembra scontato che sia col Crotone che con la Juventus in porta ci sia Alex Meret. Per il resto Gattuso cercherà di dosare bene le forze visto il doppio impegno in 5 giorni. Ci sono calciatori spremuti dalle Nazionali, altri che vengono da infortuni, quindi è logico pensare che si ragionerà sui 180 minuti anziché sui 90 e si tenderà a spalmare un po’ gli uomini a disposizione. Contro il Crotone scontata l’assenza dello squalificato Koulibaly, in difesa ci sarà Maksimovic con chi sarà più in condizione fra Manolas e Rrahmani, entrambi reduci da infortuni. Sulle fasce Di Lorenzo a destra mentre a sinistra probabile staffetta Mario Rui-Hysaj, in mezzo al campo, con Fabiàn, Bakayoko sarà titolare col Crotone visto il problema fisico di Demme, che però con la Juve potrebbe farcela. Insigne e Zielinski intoccabili, sulla destra spazio a Politano col Crotone e poi ballottaggio con Lozano, stanco dalla trasferta internazionale e in recupero dopo l’infortunio muscolare. Davanti più probabile Osimhen, in gol con la sua Nigeria, anche considerato il problema alla spalla di Mertens, che comunque sta bene e con la Juve potrebbe partire dal primo minuto.

Napoli-Crotone, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Djidji; Pereira, Molina, Benali, Reca; Messias; Di Carmine, Simy.