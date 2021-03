Kalidou Koulibaly sulle tracce di diversi club, in particolare della Juventus: già c’è stato il primo tentativo, la risposta del Napoli. Fissato il prezzo del cartellino.

Kalidou Koulibaly non è in scadenza di contratto, ma è ovvio che se il Napoli non dovesse centrare l’obiettivo Champions League le strade potrebbero separarsi. Già quest’estate è stata dura respingere le richieste dei top club. Il difensore senegalese sembrava ad un passo dall’addio, ma per diverse ragioni – il mister ed il gruppo – è rimasto ancora un altro anno.

Intanto, Koulibaly resta il pezzo più pregiato della squadra partenopea e anche la Juventus se n’è accorta. Non a caso, sarebbe arrivata un’offerta proprio dalla dirigenza bianconera e la risposta non si è fatta attendere.

Napoli, la Juventus vuole Koulibaly: De Laurentiis non cede e fissa il prezzo

Il centrale veste dal 2014 la maglia azzurra ed è diventato un simbolo per i tifosi e per lo spogliatoio. Qualche volta ha indossato anche la fascia da capitano, ma oltre alle gesta da leader in campo, ha dimostrato di esserlo anche fuori con azioni di volontariato e attività benefiche. Un modello. Per questa ragione, soprattutto quelle tecniche, la Juventus avrebbe voluto affondare per Kalidou Koulibaly, facendo un sondaggio con la dirigenza del Napoli.

Secondo quanto raccolto da Calciotoday, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato categoricamente per non ripetere lo stesso errore fatto con Higuain nel 2016 e perché non accetterebbe contropartite. Inoltre, sempre secondo la redazione citata, tra la società e l’agente del difensore azzurro ci sarebbe un accordo per cedere il calciatore ad una cifra non inferiore ai 75 milioni di euro. Un costo decisamente elevato, che potrebbe esser sostenuto solo da squadre come PSG e Manchester United, che osservano e monitorano la situazione tra giocatore e Napoli costantemente. Insomma, dopo 7 anni sembra che Kalidou possa davvero svestire definitivamente la maglia azzurra.