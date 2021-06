Napoli, De Laurentiis rompe il silenzio stampa: cresce l’attesa per Spalletti

Il Napoli pone fine al lungo silenzio stampa: De Laurentiis pronto a parlare, ma per la presentazione di Spalletti tocca aspettare ancora un po’. Spunta la data per l’arrivo del tecnico.

Mancano poco più di 24 ore alla chiusura della stagione 2020-21, terminata con una qualificazione in Europa League e l’esonero di Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Napoli non ha potuto salutare la piazza davanti alle telecamere televisive a causa del lungo silenzio stampa imposto da De Laurentiis dallo scorso febbraio.

Un silenzio che è durerà ancora per poco, perché il patron azzurro prenderà parola in una conferenza stampa il 30 giugno dalle ore 15:45. Dunque, si chiuderà definitivamente un capitolo per aprirne uno nuovo, con Luciano Spalletti protagonista sulla panchina del club partenopeo. Tuttavia, il mister di Certaldo dovrà attendere ancora qualche giorno per conferire parola e presentarsi ai tifosi. Il tutto avverrà pochi giorni prima del ritiro a Dimaro.

Napoli, silenzio stampa finito: quanto è durato

La società azzurra ha imposto il silenzio stampa dal 21 febbraio scorso, dopo la sconfitta contro l’Atalanta in campionato per 4-2. Da quel momento, calciatori e staff non hanno potuto rilasciare commenti sull’andamento stagionale. Neanche al termine del campionato è caduta questa imposizione, tant’è che in giocatori sparsi in ritiro con le proprie Nazionali non hanno potuto rilasciare dichiarazioni sul Napoli.

Dopo 129 giorni esatti, De Laurentiis romperà il silenzio stampa e presenterà la nuova stagione del Napoli. Quasi certamente ufficializzerà le date del doppio ritiro previste in Trentino e Abruzzo per quest’estate. Ma con lui non apparirà ancora il nuovo allenatore.

Spalletti, quando sarà presentato ai tifosi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti sarà presentato l’8 luglio al centro sportivo di Castel Volturno. Il tecnico arriverà in città qualche giorno prima, intorno al 5, per cominciare questa nuova avventura.

Successivamente, Spalletti dirigerà la squadra in ritiro a Dimaro e conoscerà i suoi calciatori. Dopo due stagioni esatte, l’ex allenatore dell’Inter tornerà a lavorare con il fischietto tra le labbra. Cresce l’attesa per i tifosi azzurri, poco soddisfatti dal lungo silenzio del Napoli imposto dal presidente De Laurentiis. Ma ormai si è giunti al termine di questa storia. Ne comincerà un’altra.