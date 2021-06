Sfuma l’obiettivo del Napoli: il difensore firma il rinnovo con il suo club, niente ritorno con Luciano Spalletti.

Pochi giorni e il calciomercato entra nel vivo. Il Napoli sta per perdere i due difensori Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto e al momento non ci sarebbe nessuna trattativa avanzata per un calciatore del reparto arretrato.

Inoltre, da poche ore è stato annunciato il prolungamento del contratto di uno dei nomi che circolavano da tempo nell’orbita azzurra. Infatti, da quando la dirigenza ha ufficializzato Spalletti nuovo allenatore del Napoli, Danilo D’Ambrosio è stato accostato alla squadra per via dell’ottimo rapporto con il tecnico di Certaldo. Tuttavia, l’Inter ha blindato il suo difensore.

Napoli, niente D’Ambrosio: prolungato il contratto con l’Inter

Dal 2014 il difensore nato a Napoli è di proprietà del club nerazzurro. Con Spalletti è riuscito ad avere continuità e ha ottenuto grande fiducia, la stessa che gli ha permesso di proseguire ad ottimi livelli anche con Antonio Conte.

Negli ultimi tempi, D’Ambrosio è stato accostato agli azzurri, soprattutto per via della scadenza del contratto al 2021. Quindi, in teoria, avrebbe potuto firmare da svincolato con qualsiasi altra società. Ma quest’oggi è arrivato il colpo di scena dell’Inter. Infatti, Danilo D’Ambrosio ha firmato il rinnovo del contratto con con i nerazzurri per un altro anno, fino al 2022. Difficile pensare a nuovi capovolgimenti. Il terzino giocherà un’altra stagione a San Siro: sarà la sua nona annata alla corte dell’Inter.

Dunque, sfuma un altro possibile colpo per il Napoli che è alla ricerca di terzini destri, che possano fare l’alternativa a Di Lorenzo.