Nasce il Napoli di Spalletti: almeno cinque acquisti

Il nuovo Napoli di Spalletti prende forma, previsti almeno cinque acquisti per rinforzare la rosa. In uscita anche il portiere Ospina.

Un centrocampista, un difensore, due terzini e forse anche un portiere o due. Per il momento sono questi gli innesti programmati per il nuovo Napoli di Spalletti. Solo quelli che andranno a colmare le lacune generate dal mercato in uscita, quello che per il momento ha visto salutare la truppa Bakayoko, per fine prestito, e Maksimovic e Hysaj a scadenza di contratto.

Il nuovo Napoli di Spalletti: almeno cinque acquisti

I ruoli rimasti scoperti, appunto, a cui poi si aggiungono l’esterno a sinistra visto l’infortunio di Ghoulam e il portiere se dovesse andar via Ospina, cercato con insistenza dall’Atalanta. L’idea è quella di un budget limitato a meno di cessioni importanti, che libererebbero un altro slot e darebbero al Napoli la cassa per operazioni altrettanto importanti. Da tenere in stand-by quindi al momento i nomi di Koopmeiners e Senesi, che potrebbero arrivare se andassero via Koulibaly e Fabiàn Ruiz.

Il grande obiettivo è Emerson Palmieri

Innesti low-cost, tranne in un ruolo chiave rimasto poco coperto troppo a lungo. A sinistra Spalletti ha anche già fatto un nome, e lì il Napoli potrebbe davvero provare a fare uno sforzo. Emerson Palmieri, calciatore nel mirino già da diverso tempo e fresco campione d’Europa, ma a fine avventura col Chelsea. Un ritocco – verso il basso – dell’ingaggio di 4 milioni e mezzo l’anno e l’affare si può chiudere per sistemare l’unica vera voragine nella rosa di Luciano Spalletti.