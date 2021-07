Italia-Spagna, Di Lorenzo o Emerson Palmieri: chi sostituirà Spinazzola

L’unico dubbio di Italia-Spagna per Mancini è il titolare sulla fascia sinistra: Di Lorenzo partirà titolare, le probabili formazioni della semifinale di Euro 2020.

Giovanni di Lorenzo sta continuando il sogno azzurro e ora è pronto per giocarsi le sue chance in Italia-Spagna, la semifinale di Euro 2020. E’ il suo più grande traguardo della carriera. Ha disputato la finale di Coppa Italia, la Supercoppa contro la Juventus, ma sicuramente una semifinale degli Europei con la maglia della Nazionale ha un valore unico.

Ha cominciato come riserva, ma a causa dell’infortunio di Florenzi è diventato titolare inamovibile. E ora, un altro infortunio minaccia l’Italia. Leonardo Spinazzola ha lasciato il ritiro e i compagni per il problema al tendine d’Achille e lascia un’eredità importantissima a sinistra. Uno tra Emerson Palmieri e Di Lorenzo prenderà il suo posto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maradona, il San Paolo ai suoi piedi: 37 anni fa la presentazione a Napoli

Italia-Spagna, Di Lorenzo verso la conferma a destra: Insigne titolare

Domani sera a Wembley, la formazione che scenderà in campo contro la Roja sarà quasi la stessa di quella che ha battuto il Belgio. E’ nata l’ipotesi di spostare Di Lorenzo a sinistra per sostituire Spinazzola. Tuttavia, ct Mancini preferirà mantenere l’assetto tattico invariato con Emerson Palmieri terzino sinistro naturale e l’esterno basso del Napoli sulla destra. Ancora panchina per Florenzi, ormai recuperato.

Non cambia il centrocampo: Jorginho, Verratti e Barella partono dal primo minuto. In attacco Chiesa è favorito su Berardi, mentre non ci sono dubbi su Insigne ed Immobile. Il centravanti della Lazio è stato ricoperto di critiche per le ultime due prestazioni, ma resta il punto di riferimento della Nazionale e dei compagni. Il ct ha fiducia nella Scarpa d’Oro 2020.

La Spagna cambierà un paio di titolari. Il centrale Garcia e l’attaccante Olmo prenderanno rispettivamente il posto di Pau Torres e Sarabia, in campo dal primo contro la Svizzera.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, D. Olmo.