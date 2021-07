Emerson-Napoli, si può fare: grazie alle cessioni degli esuberi

Il Napoli non perde di vista Emerson Palmieri: il tesoretto per l’affondo col Chelsea potrebbe arrivare dagli addii di secondo piano.

Il Napoli continua la ricerca di un esterno sinistro e i radar sembrano essersi definitivamente posati su un profilo in particolare: Emerson Palmieri resta il preferito per tanti motivi, uno su tutti il grande rapporto con Luciano Spalletti che ai tempi della Roma produsse un effetto positivo per la carriera dell’italo-brasiliano. Se il gradimento partenopeo è cosa nota, è altrettanto conosciuta la resistenza del Chelsea: i londinesi non svenderanno un giocatore da poco laureatosi campione d’Europa con l’Italia e per concedergli il via libera a partire servirà l’offerta più congrua possibile al suo valore.

Con 20 milioni di euro i ‘Blues’ potrebbero accontentarsi, cifra non banale in un mercato segnato dall’austerity: il ds Giuntoli dovrà dunque aguzzare l’ingegno e, come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, districarsi con agilità per piazzare i vari esuberi che non rientrano nei piani di Spalletti. Tutino è ricercato da Salernitana e Parma, mentre per Ounas si è mosso anche il Marsiglia dopo Venezia e Torino. Da valutare le posizioni di Luperto e Gaetano, rientrati dopo i prestiti al Crotone e alla Cremonese. Contini è destinato a salutare per approdare in una piazza che gli consenta di mettersi in mostra, Palmiero andrà in prestito.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il ‘Maradona’ non sarà inaugurato, De Magistris: “Ricordo formale”

Emerson al Napoli: l’ottimismo è destinato a crescere

Operazioni sulla carta minori che dovrebbero bastare per racimolare il gruzzolo richiesto dal Chelsea per Emerson Palmieri e regalare a Spalletti l’esterno di cui ha tanto bisogno sulla fascia sinistra. Fare affidamento sui soli Mario Rui e Ghoulam sarebbe un azzardo troppo grande, perplessità giustificate soprattutto dall’incognita fisica relativa all’algerino che ha passato più tempo in tribuna che in campo negli ultimi anni.