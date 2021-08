I possibili 23 di Spalletti, mancano un difensore e un centrocampista. Possibile l’acquisto di un terzino sinistro. Attacco al completo.

“Bisogna fare un gruppo di 20 calciatori più 3 portieri”. Luciano Spalletti l’ha ribadito a più riprese: il Napoli nella sua mente è già definito, la rosa così com’è va bene ma avrà bisogno di qualche innesto. Una rosa snella senza troppi esuberi e calciatori polivalenti che possano alternarsi, oltre ad avere naturalmente un’alternativa per ogni reparto. Ma proviamo ad abbozzarli, i 23 di Spalletti.

I 23 richiesti da Spalletti: servono due rinforzi

Sui portieri pochi dubbi: Meret, Ospina e il terzo dovrebbe essere Hubert Idasiak, che farà una stagione di apprendistato al fianco dei due titolari. Non è da escludere che Meret faccia il campionato e Ospina le coppe, ma si vedrà. In difesa gli unici dubbi sono sul vice Di Lorenzo, che al momento è Malcuit, e sul quarto centrale che potrebbe essere il ripescato Maksimovic oppure Zanoli, visto che anche Di Lorenzo può giocare al centro. A sinistra, se dovesse arrivare un esterno, la sensazione è che la lista potrebbe allargarsi a 24 con Ghoulam da valutare. Manca sicuramente una pedina in mezzo al campo dove, salvo inserimenti dalle retrovie, ci sono solo Lobotka, Fabiàn e l’infortunato Demme, mentre davanti le posizioni sembrano essere già definite e non dovrebbero esserci movimenti.

Resta soprattutto l’incognita Ounas, cresciuto tantissimo e possibile asso nella manica a partita in corso. Potrebbe andar via per monetizzare – almeno 15 milioni – o potrebbe restare per giocarsi le sue carte.