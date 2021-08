Napoli-Ascoli, tornano i nazionali: in campo anche Insigne

Napoli-Ascoli è la prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. Spalletti abbraccia i nazionali, ancora out Mertens e Lozano.

Quinta amichevole stagionale, la prima in Abruzzo. Il Napoli affronta l’Ascoli domani pomeriggio alle 17.30 allo stadio Patini di Castel Di Sangro. Un test di livello, contro una squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie B.

Napoli-Ascoli, le probabili formazioni: c’è Insigne

Un test importante soprattutto perché mister Spalletti avrà finalmente la possibilità di poter testare l’intera rosa e quindi di ricorrere ai titolari fin da subito. Così ha provato la squadra stamattina in allenamento: con le casacchine gialle c’erano tutti quelli che probabilmente scenderanno in campo dal primo minuto. Il solito ballottaggio in porta dovrebbe risolversi fin da subito a favore di Meret, che con tutta probabilità sarà il titolare in campionato. In difesa si rivede Di Lorenzo fresco campione d’Europa con Manolas e Koulibaly e Mario Rui sulla sinistra. In mezzo al campo Fabiàn Ruiz con Lobotka, rivelazione assoluta della prima parte di ritiro, quella di Dimaro, e candidato – salvo sorprese dal mercato – ad essere il titolare quest’anno almeno finché non rientra Demme. In avanti manca ovviamente Lozano, che si aggrega alla squadra all’inizio della prossima settimana, e quindi a destra ci sarà Matteo Politano. Zielinski in mezzo, a sinistra il ritrovato Lorenzo Insigne, il capitano reduce dallo strepitoso Europeo disputato. In avanti Victor Osimhen, devastante nelle prime settimane di ritiro e pronto a trascinare la squadra a suon di reti.

NAPOLI (4-2-3.1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Sabiri; Bidaoui, Dionisi.

Dove vedere Napoli-Ascoli in tv e streaming

Napoli-Ascoli verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 8, visibile in Campania sul canale numero 13 del digitale terrestre e su Sky, tramite una Digital Key, sul numero 5013.

La partita sarà inoltre visibile anche in diretta streaming gratuita sul sito di Canale 8, canaleotto.it.