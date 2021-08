Possibile rinforzo per la difesa del Napoli a costo zero, nel mirino sarebbe finito Juan Jesus, ex di Inter e Roma.

Aaa cercasi difensore. Dopo gli addii di Luperto e Maksimovic, in attesa di capire se il serbo possa davvero tornare e se il futuro di Manolas sarà ancora a Napoli, la società starebbe pensando di puntellare il reparto a costo zero.

Rinforzo in difesa: spunta Juan Jesus a costo zero

L’indiziato secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ è il brasiliano Juan Jesus, giocatore esperto che Spalletti conosce molto bene per averlo già allenato alla Roma. Da poco svincolatosi dai giallorossi, Juan Jesus a trent’anni è ancora nel pieno della maturità calcistica e inoltre potrebbe giocare sia al centro della difesa che sull’out mancino.

Inter e Roma…ora sarà Napoli?

Dopo aver giocato per quattro stagioni all’Inter, Juan Jesus è approdato alla Roma dove le cose non sono andate come sperato al momento del suo acquisto. Ora però a dargli una nuova occasione potrebbe essere il Napoli che senza almeno una grossa cessione deve cercare di allargare la rosa a costo zero o quasi.

Resiste l’ipotesi del Maksimovic bis

L’alternativa, come detto, sarebbe quella di offrire un nuovo contratto a Maksimovic che attualmente è ancora libero e tornerebbe volentieri a vestire la maglia azzurra. Sempre che alla fine la società non decida di fare cassa cedendo Manolas, che piace moltissimo all’Olympiacos. In quel caso, ovviamente, De Laurentiis dovrà tornare sul mercato e aprire i cordoni della borsa per assicurare a Spalletti un difensore di alto livello da affiancare a Koulibaly il cui futuro invece, a meno di clamorose sorprese, sarà ancora a Napoli.