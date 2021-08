Elmas sorprende i tifosi del Napoli: la somiglianza c’è – FOTO

Eljif Elmas sorprende i tifosi del Napoli con il suo look: i tifosi impazziscono e vedono la somiglianza col grande ex.

I tifosi hanno tremato quando nel primo tempo, dopo l’espulsione di Osimhen, anche Zielinski si è dovuto arrendere e ha lasciato il campo. L’esordio del Napoli al Maradona con i tifosi sembrava poter essere stregato. E Spalletti si è dovuto togliere anche la giacca, un’immagine mazzariana per i supporter azzurri.

L’allenatore ha dovuto sostituire il centrocampista polacco con Elijf Elmas, il quale in fretta e furia è entrato in campo e ha stravolto la partita. Potrà essere l’anno del macedone, finalmente. Il centrocampista è entrato nelle grazie del mister, disputando assieme a lui l’intera preparazione e assimilando tutti i consigli per migliorare il suo stile di gioco. Non a caso, nelle amichevoli Elmas è stata una lieta sorpresa. Ma al Maradona ha sorpreso davvero tutti. Il numero 7 azzurro si è presentato con un taglio di capelli che ha rievocato un’immagine indelebile nella mente dei tifosi.

Elmas come Cavani: i tifosi impazziscono

In curva, da casa, sui social: il pensiero era solo uno. “Quel numero sette l’ho già visto da qualche parte”. Il taglio di capelli lungo di Eljif Elmas, con tanto di cerchietto e quel numero 7 dietro la schiena hanno riportato le menti dei tifosi azzurri all’unico ed inimitabile Edinson Cavani. La corsa frenetica, il dribbling a testa bassa e anche la corporatura (l’attaccante è alto solo due cm in più al macedone) hanno accentuato ancor più la somiglianza tra l’attuale calciatore del Napoli e il grande ex.

Elmas con i capelli lunghi, elastico sulla fronte e maglia numero 7, mi ha sbloccato una serie di ricordi… 😢#matador #cavani #NapoliVenezia — Aigh Panzer (@aighpanzer) August 22, 2021