Albiol, arriva l’ennesimo messaggio d’amore per Napoli

Ha lasciato Napoli nel 2019 ma il legame tra Raul Albiol e la sua famiglia prosegue nel tempo, come dimostra una foto condivisa dalla moglie del difensore sui social.

“Basta ‘na jurnata ‘e sole”, cantava Pino Daniele, che bene conosceva l’effetto benefico che può avere la sua città su chi la mattina va a lavorare presto e ha molte cose a cui pensare. Parafrasando. E l’energia compressa che si espande e fuoriesce dal Vesuvio può essere un luogo comune difficile da comprendere per chi non ha la possibilità di sperimentarlo. Quando invece questa fortuna si ha, è difficile poi abituarsi a vivere senza. È accaduto alla maggior parte dei calciatori che sono passati da Napoli, per non dire tutti. Inaspettatamente hanno riscoperto un legame immenso con la cultura partenopea, fino a sentirne nostalgia una volta allontanatisi.

Raul Albiol, la moglie ha nostalgia di Napoli

Nel luglio del 2019, dopo sei stagioni trascorse in azzurro, Raul Albiol è stato ceduto al Villarreal. La scelta è stata quasi naturale nella misura in cui il club operava già verso il ringiovanimento della rosa e il calciatore cominciava ad avvertire la necessità di avvicinarsi alla patria, verso il finale della carriera. La verità è che probabilmente si sarebbe potuto rimandare l’addio, poiché le qualità dell’ex Real Madrid gli avrebbero permesso ancora delle stagioni di alto livello (ha poi vinto l’Europa League col sottomarino giallo, ndr) e la società avrebbe tratto giovamento dalla sua esperienza e leadership.

Un’onda di pentimento c’è stata infatti fin da subito, al punto che le parti si sono scambiate “messaggi d’amore” ad ogni occasione possibile. “Sei stagioni indimenticabili, la mia famiglia ama Napoli e continuo a fare il tifo per loro”, aveva dichiarato il difensore in occasione proprio della finale continentale. E oggi invece è arrivato lo scatto social di sua moglie Alicia, la quale ha condiviso una foto del panorama del golfo di Napoli con la canzone di Pino Daniele di sottofondo, aggiungendo: “Come mi manchi, Napoli”. Un legame davvero trascendentale.