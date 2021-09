Il viaggio da Napoli a Leicester per la trasferta di Europa League. Tutte le novità e le informazioni da sapere.

Prima trasferta europea dopo parecchi mesi per i tifosi del Napoli che, una volta regolarmente acquistati i biglietti per la partita di Europa League, potranno raggiungere Leicester e seguire la squadra di Spalletti sugli spalti del ‘King Power Stadium’.

Come accedere allo stadio di Leicester

La stessa società tramite il proprio sito ufficiale ha spiegato le linee guida. Per prima cosa coloro che hanno completato la procedura di acquisto sulla piattaforma TicketOne dovranno stampare il pdf ricevuto via mail e presentarlo presso la sala meeting dell’hotel Ramada Encore di Wyndham Leicester City Centre (84-90 Charles St, Leicester), esclusivamente giovedì 16 settembre 2021, dalle ore 9:00 e fino alle ore 17:00 locali. Il documento verrà quindi sostituito con l’unico titolo valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio, fornito dallo stesso Leicester, previa presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I tifosi del Napoli dovranno accedere al King Power Stadium attraverso i tornelli 40, 41, 42 e 43, a seconda di quanto indicato sul biglietto e verranno sottoposti ai consueti controlli di sicurezza da parte degli steward. Tutti i pagamenti sono contactless, non si accettano contanti. Per l’accesso allo stadio inoltre non è richiesta l’esibizione di Green Pass o certificazione. L’apertura dei gate è prevista per le ore 18:30 locali.

Viaggio da Napoli a Leicester: tutte le info

Ma come si può arrivare al King Powet Stadium di Leicester? L’impianto è raggiungibile in treno dato che la stazione dista appena 2 km, un tragitto percorribile in 5 minuti di auto oppure in 20 minuti a piedi. Chi invece vorrà recarsi allo stadio in auto dovrà seguire le indicazioni e prendere la quinta uscita lungo Western Boulevard per trovare il King Power Stadium sulla destra. Per chi sceglierà il bus ci sono diverse linee cittadine che portano direttamente dal centro di Leicester allo stadio. Il King Power Stadium infine si trova a 35 km dall’aeroporto di East Midlands e a 58 km dall’aeroporto di Birmingham.