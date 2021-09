Anguissa, un impatto devastante: ora c’è subito un’ipotesi da valutare

Frank Anguissa ha avuto un impatto devastante in maglia azzurra: ora il club partenopeo deve subito valutare un’ipotesi

E’ stato il secondo colpo di mercato dell’estate partenopea Frank Anguissa, dopo l’arrivo di Juan Jesus arrivato a parametro zero. Una copia di Bakayoko, almeno nel fisico e nell’aspetto ma i paragoni con l’ex numero 5 azzurro finiscono lì.

Il camerunense arrivato dal Fulham, squadra di Championship inglese, la nostra Serie B, si è infatti subito imposto a suon di prestazioni d’autore. Qualche allenamento nelle gambe con i compagni e gettato nella mischia per l’emergenza totale a centrocampo; un debutto di fuoco, contro la Juve al Maradona ma il ragazzo ha subito imposto la sua legge, deliziando perfino il pubblico con colpi di tacco irriverenti.

Tra i migliori in campo contro i bianconeri, si è ripetuto anche contro Genoa e Udinese in campionato, sfiorando perfino il gol con uno stacco imperioso, e contro il Leicester al King Power Stadium nel debutto in Europa League.

Anguissa in prestito: va riscattato subito

Strapotere fisico, grande tecnica e senso della posizione unico. Quasi uno e trino, perché Frank – come piace essere chiamato – in mezzo al campo è praticamente ovunque. Recupera palloni e dà il via all’azione, con tanto di specie di barricata alzata davanti alla difesa. E come se non bastasse, è anche dotato di buona tecnica che l’ha portato, nella gara di ieri, ad essere il calciatore con più dribbling riusciti.

Un impatto con la Serie A devastante ed ora in casa Napoli c’è un’ipotesi da valutare quanto prima: l’acquisizione a titolo definitivo. Il ragazzo, infatti, è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Per quanto dimostrato finora, sembra addirittura un’inezia visto il valore del calciatore ed è bene che il Napoli inizi a prendere in considerazione l’idea di esercitare l’opzione quanto prima per inserire nella rosa a titolo definitivo un calciatore tra i migliori del campionato italiano.