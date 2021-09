Si gioca Napoli-Spartak Mosca, i precedenti tra gli azzurri e le squadre russe nelle coppe europee: una sola vittoria.

Pericolo russo sulla strada del Napoli. La squadra di Spalletti, lanciatissima in campionato dove comanda a punteggio pieno dopo sei partite, non può già più sbagliare in Europa League dove cerca la prima vittoria per contendere al Leicester il primo posto nel girone.

Napoli-Spartak Mosca: i precedenti

L’ostacolo stavolta si chiama Spartak Mosca, avversario da non sottovalutare nonostante la sconfitta casalinga subita a sorpresa all’esordio in Europa League contro il Legia Varsavia. L’incrocio con lo Spartak peraltro non è una prima assoluta per il Napoli, che ha già incontrato la squadra russa nella stagione 1990/91 negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni. Allora, dopo il pareggio per 0-0 dell’andata, al ritorno furono necessari i calci di rigore per decretare chi avrebbe passato il turno e dal dischetto ad avere la meglio fu lo Spartak. Un precedente non troppo fortunato.

Una sola vittoria contro i russi

L’incrocio più recente con una compagine russa invece è datato 2014/15 quando, in Europa League, il Napoli sconfisse in casa la Dinamo Mosca per 3-1 nell’andata degli ottavi di finale con una tripletta di Gonzalo Higuain in quella che resta ancora oggi l’unica vittoria centrata dal Napoli contro i russi. Al ritorno infatti il match terminò sul risultato di 0-0 regalando la qualificazione al turno successivo agli azzurri. Decisamente peggio andò nell’ormai lontano 1975/76, quando il Napoli fu travolto dalla Torpedo Mosca nel primo turno di Coppa UEFA per 4-1 ed il pareggio per 1-1 del ritorno sancì la prematura eliminazione dalla competizione. Ecco perché sottovalutare il pericolo russo è assolutamente sconsigliato. I precedenti invitano alla prudenza, al Napoli di Spalletti il compito di cambiare ancora una volta la storia.