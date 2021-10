Fiorentina-Napoli: probabili formazioni, focus e dove vederla in tv

Il big match della domenica è Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni della sfida e dove vedere la gara in tv

Europa League da archiviare immediatamente perché il calendario non consente un attimo di respiro e si torna subito a giocare. Si va al Franchi di Firenze, campo che evoca altri ricordi nefasti, primo su tutti quel giorno in cui il Napoli tre anni fa si sbriciolò dopo quello scandaloso Inter-Juventus.

Ma quello è un altro ricordo da archiviare, per fare tabula rasa e affrontare la Fiorentina di Italiano con la mente sgombra dai brutti pensieri. Una delle squadre rivelazione di questo avvio di stagione, quella viola, che con un mercato importante e un progetto tecnico-tattico finalmente riconoscibile è riuscita a proporsi come immediata alternativa alle 7 sorelle.

Vlahovic, ma non solo: un centrocampo muscoli e fosforo con Pulgar che dovrebbe ancora vincere il ballottaggio con Torreira al fianco di Bonaventura e Duncan, il grande ex Josè Callejon e il ritrovato Nico Gonzalez, rientrato dalla squalifica.

In casa Napoli spazio invece ai titolarissimi. Ospina in porta più di Meret, in difesa Rrahmani scalzerà di nuovo Manolas e completerà il reparto con Di Lorenzo, Mario Rui e Koulibaly. Fabiàn, Anguissa e Zielinski in mezzo al campo col polacco come sempre un po’ più avanzato e in avanti il solito ballottaggio al fianco di Osimhen e Lorenzo Insigne. Con Politano che ha giocato con lo Spartak in campionato dovrebbe spuntarla Hirving Lozano.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic vs Osimhen, che sfida: analogie e differenze fra i super bomber

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor (Quarta), Biraghi; Bonaventura, Pulgar (Torreira), Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn, Zielinski; Lozano (Politano), Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Dove vedere la gara in tv

Il big match del Franchi si potrà vedere sulla piattaforma Dazn; basterà scaricare l’app su cellulare o tablet, ma la gara si può vedere anche da pc e smart tv.