Napoli settebellezze: solo 9 squadre l’hanno fatto prima degli azzurri

Il Napoli ha vinto tutte le prime sette gare di campionato: solo nove le squadre che ci sono riuscite prima degli azzurri

Il Napoli arriva alla seconda sosta per le nazionali da imbattuta e con soli successi dall’inizio del campionato. Un inizio di torneo davvero sfolgorante per gli azzurri che stanno dando grande prova di forza e maturità. Non sbagliano un colpo i partenopei, dando la migliore risposta dopo lo scivolone in Europa League contro lo Spartak Mosca.

Gli azzurri hanno centrato la settima vittoria consecutiva per un avvio a tutto gas; se il record degli otto successi consecutivi è ad un passo, i partenopei non sono nuovi ad inizi di campionato così brucianti. Era capitato, infatti, anche nella stagione 2017-2018 con Sarri in panchina, l’annata dello scudetto perso in albergo e dello scandaloso Inter-Juve.

Il Napoli, quindi, era già riuscito in questa impresa e gli uomini di Spalletti sono in ottima compagnia in questa speciale classifica. E’ infatti la decima volta, da quando esiste il campionato di Serie A, che un club riesce a vincere le prime sette di fila; quattro volte è toccato alla Juve, due volte a Napoli e Milan ed in un’occasione ad Inter e Roma.

Napoli, 7 su 7: quante volte è scudetto?

Vincere le prime sette giornate di campionato equivale però a vincere lo scudetto? La prima squadra che riuscì nell’impresa del filotto fu la Juventus nella stagione 30/31; i bianconeri alla fine di quella stagione si laurearono Campioni d’Italia, proprio come il Milan del 54/55, oltre vent’anni dopo, in grado di eguagliare l’impresa.

Nella stagione 66/67, invece, andò diversamente; era la Grande Inter che fece sette su sette ad inizio stagione, ma a fine campionato i nerazzurri chiusero al secondo posto, alle spalle della Juventus. Ed i bianconeri vinsero il titolo anche nelle stagioni 76/77 e 85/86 quando, appunto, partirono a razzo con sette successi nelle prime sette gare.

Negli anni Novanta il Milan riuscì a compiere questo risultato nella stagione 92/93 davanti ad Inter e Parma. Nelle ultime tre occasioni, solo la Juventus nel 2018/2019 è poi riuscita a conquistare lo scudetto al termine della stagione; sia la Roma nel 2012/2013 che il Napoli nel 2017/2018, infatti, si dovettero inchinare proprio ai bianconeri.

Vincere le prime sette in campionato, quindi, non è certo sinonimo di scudetto garantito ma è di certo un buon punto di partenza.