Caso Insigne, cosa ha detto il capitano a Spalletti dopo la sostituzione

Insigne sostituito da Spalletti non dà il cinque al mister: scintille tra i due in Fiorentina-Napoli, che cosa si sono detti.

All’Artemio Franchi di Firenze non volano parole d’amore tra Lorenzo Insigne e Luciano Spalletti durante Fiorentina-Napoli. Il match valido per la settima giornata di campionato è tanto sentito nel cuore dei tifosi azzurri, a causa dei vecchi fantasmi di qualche anno fa, quando proprio a Firenze la squadra di Sarri ha sprecato la chance di superare la Juventus e vincere lo scudetto.

Dopo la rimonta firmata Rrahmani, il tecnico del Napoli ha voluto preservare alcuni giocatori come Lozano, Zielinski e soprattutto il capitano. Infatti, al 70′ è uscito Insigne che ha rivolto un’occhiataccia a Spalletti e gli ha lanciato qualche frecciatina a bordo campo, senza dare la mano al cambio. Scintille tra il calciatore e l’allenatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Infortunio Ounas, tegola per Spalletti: il comunicato e i tempi di recupero

Insigne-Spalletti, scintille: che cosa si sono detti

Al settantesimo minuto di gioco, il tecnico toscano ha richiamato in panchina il numero 24 per far entrare in campo Diego Demme e dare maggior equilibrio a centrocampo, oltre ad aiutare la difesa con maggior copertura. Ma Lorenzo non l’ha presa affatto bene la sostituzione. Infatti, dopo aver ceduto la fascia di capitano a Koulibaly, Insigne ha lasciato il rettangolo verde visibilmente nervoso e amareggiato. Le telecamere hanno pizzicato il labiale del giocatore che ha utilizzato qualche espressione volgare.

Infine, quando è uscito e ha dato il cinque a Demme, Insigne non ha salutato Spalletti e ha portato la mano davanti alla bocca per coprirla e dirgli qualcosa. L’allenatore, con sguardo incredulo, ha ascoltato le parole del capitano del Napoli, che secondo DAZN avrebbe detto: “Ne avevo ancora mister, potevo restare in campo“. Insomma, Lorenzo voleva contribuire alla gara del Franchi e non voleva uscire. Il rigore sbagliato nel primo tempo – e poi spinto in rete da Lozano – ha scosso il leader dell’azzurro che voleva segnare alla Fiorentina. Clima un po’ nervoso in panchina. Occhiataccia e parole forti da parte del 24 di Frattamaggiore, ma sono cose che possono succedere. Tutto sommato, questi segnali possono essere anche accolti positivamente dal mister: tutti i suoi giocatori vogliono dare il massimo.