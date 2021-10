Infortunio Ounas, tegola per Spalletti: il comunicato e i tempi di recupero

Spalletti perde Ounas per il match contro la Fiorentina. Il comunicato del Napoli sull’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero

Tegola per il Napoli a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Fiorentina. Adam Ounas non sarà a disposizione per la partita del Franchi, a causa di una distrazione di primo grado al retto femorale destro. E’ arrivato da poco il comunicato del club azzurro che ha confermato l’indisponibilità dell’esterno franco-algerino. Il calciatore aveva accusato un risentimento muscolare al termine della rifinitura di ieri, e si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali di rito. Ounas resterà ai box per almeno due settimane.

Una tegola non da poco per mister Spalletti, che in questo inizio di stagione ha fatto capire di puntare tanto su Ounas, gettandolo spesso nella mischia a partita in corso per dare una scossa agli azzurri. Fiducia ripagata alla grande da Ounas, che ha sempre risposto presente alla chiamata del tecnico di Certaldo con prestazioni di alto livello.

Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

Spalletti decide di dare ancora fiducia a Rrahmani al fianco di Koulibaly, preferendolo nuovamente a Manolas. Tra i pali Ospina vince il ballottaggio con Meret, in avanti ci sarà Lozano al posto di Politano sull’out di destra. Tra le fila degli avversari Callejon partirà dal primo minuto contro la sua ex squadra.

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli, gara valida per la 7° giornata di Serie A TIM:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski; Insigne; Osimhen