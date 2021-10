Spalletti e i fantasmi del suo Napoli: “Dobbiamo risolvere questo”

L’incrocio con la Fiorentina per risollevarsi dopo l’Europa League: Luciano Spalletti sprona il suo Napoli nella conferenza della vigilia.

Mettere da parte l’amarezza del ko rimediato in Europa League contro lo Spartak Mosca è l’imperativo del Napoli, chiamato subito a ben figurare in uno scontro ostico poco prima della sosta: Insigne e compagni di scena al ‘Franchi’ al cospetto della Fiorentina ‘rivelazione’ di Vincenzo Italiano, già a quota dodici punti in sei partite e con ambizioni diverse rispetto alle annate scorse, in cui la salvezza è stata raggiunta a fatica in più di una circostanza. Nell’ambiente viola si respira un’aria diversa e per gli uomini di Luciano Spalletti non sarà un compito semplice uscire indenni da un campo che evoca bruttissimi ricordi ai tifosi partenopei.

Per portare a casa il bottino pieno bisognerà limare i difetti venuti a galla in Europa League, come sottolineato da Spalletti nella conferenza stampa della vigilia: “In ogni gara non si deve mai dare nulla per scontato. Contro lo Spartak siamo passati dal dominare la partita a subirla totalmente dopo un episodio, si parla della forza ma contano le interpretazioni all’interno degli episodi”.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sosta Nazionali, la frecciata di Spalletti anche in chiave Coppa d’Africa

Fiorentina-Napoli, Spalletti e l’elogio ai viola

Spalletti non è affatto sorpreso della posizione di classifica della Fiorentina, la cui qualità della rosa avrebbe semmai meritato più fortune nelle stagioni precedenti: “E’ una grande squadra, per me la sorpresa era non vederla nelle posizioni importanti, perché ha una storia determinata dalla passione dei tifosi e dai risultati. E’ allenata bene da un tecnico come Italiano che ha dimostrato di saper fare il suo mestiere imponendosi subito in una piazza difficile: un conto è allenare lo Spezia, un altro la Fiorentina. Quindi al Napoli servirà tutta la forza nella sua totalità”.