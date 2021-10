Napoli, non solo Mandava: spunta un nome nuovo per la fascia

In casa Napoli si muove il mercato: non solo Reinildo Mandava, il club azzurro segue anche un altro nome per la la fascia

Gennaio è lontano, ma si avvicina sempre più. Il Napoli continua a macinare vittorie e punti e più le cose vanno bene più è lecito crederci e rinforzare la squadra per non ritrovarsi in debito di uomini e forze come accaduto lo scorso anno. C’è il problema Coppa D’Africa che ormai è noto ma c’è anche un’altra questione, rimasta irrisolta nell’estate appena conclusa.

Il Napoli ha fatto qualche sacrificio di troppo sul mercato, puntando a rinforzare il centrocampo ma rinunciando a puntellare la difesa, in attesa di Ghoulam e con l’arrivo di Juan Jesus a parametro zero. Ma il prossimo inverno qualche innesto potrebbe arrivare, magari sfruttando la scadenza a giugno 2022 di alcuni profili già seguiti da tempo.

La Gazzetta dello Sport ne ha segnalati due che potrebbero sistemare le fasce di Spalletti con un esborso relativamente contenuto, a patto che il presidente De Laurentiis decida di fare un pur minimo sforzo economico. Il primo è un nome noto ed è Reinildo Mandava del Lille, già seguito in estate, che potrebbe arrivare se Ghoulam nei prossimi due mesi non desse le garanzie sperate.

Napoli, Mazraoui il nuovo profilo seguito

L’altro gioca nell’Ajax e ha anche lui il contratto in scadenza. Si chiama Noussair Mrazaoui, è un Nazionale marocchino classe 1997, terzino destro col vizietto del gol. Già 4 reti in questo devastante inizio di stagione in cui è stato titolare inamovibile per gli olandesi.

Assistito da Mino Raiola, il Napoli avrebbe chiesto informazioni per portarselo a casa prima della scadenza e dare a Spalletti l’alternativa perfetta anche sulla fascia destra.

Il ds Giuntoli è già al lavoro ed è pronto ad affondare il colpo qualora si presentasse la giusta occasione, soprattutto se il Napoli dovesse continuare sulla strada intrapresa in questi primi mesi di stagione.