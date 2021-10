Insigne sbaglia a calciare i rigori? Il peggiore della Serie A è un ex Napoli

Insigne non sa più calciare i rigori? Non è lui il peggior rigorista della Serie A: chi ha la percentuale più alta di errore dal dischetto.

E’ dibattito tra tv, stampa e tifosi del Napoli sul designato dal dischetto. Lorenzo Insigne ha sbagliato tre calci di rigore su cinque in questo avvio di stagione, tutti calciati in Serie A. Il capitano azzurro ha abbassato notevolmente la media di realizzazione dagli undici metri, facendo scoppiare un vero e proprio caso. Ma per Spalletti non ci sono dubbi: “Il prossimo rigore lo batte Insigne, quello dopo Lorenzo e quello ancora dopo il capitano“.

In tuttala sua carriera, Insigne ha tirato 41 rigori, riuscendo a segnare ben 32 volte. Insomma, non male. Eppure, Lorenzo non è certamente tra i migliori battitori del campionato. Così come non è neppure il peggiore, pur avendo una percentuale alta di calci di rigore sbagliati: è tra i peggiori rigoristi della Serie A.

Serie A, Insigne meglio di Lautaro e Zapata: le percentuali ai rigori

Partiamo tra gli infallibili. Al momento, la Serie A conta 4 rigoristi che non hanno mai sbagliato un tiro dal dischetto. Vlahovic, Pereyra (solo tre rigori), Bajrami e Barak (anche lui solo tre) sono gli unici del campionato ad aver sempre segnato. Chi invece figura tra i più freddi, considerando anche la grande quantità di tiri dal dischetto effettuati in carriera è Domenico Criscito, con 24 rigori calciati: solo l’8% sbagliati. Ottima anche la bassa percentuale di errore di Veretout, Kessie, Muriel (che si alterna con Zapata) e Aramu rispettivamente 10%, 11%, 11% e 11%.

Nella top 5 horror dei rigoristi di Serie A ci sono:

Duvan Zapata, 3 rigori falliti in carriera: 30% sbagliati Lautaro Martinez, 2 rigori falliti in carriera: 22% sbagliati Lorenzo Insigne, 9 rigori falliti in carriera: 21% sbagliati Andrea Belotti, 8 rigori falliti in carriera: 20% sbagliati Daniele Verde, 2 rigori falliti in carriera: 20% sbagliati

Dunque, chi ha la percentuale più alta di errore dagli undici metri è Duvan Zapata, autore di due gol dal dischetto da inizio campionato. L’ex attaccante del Napoli ha tirato in carriera solo 10 calci di rigore, fallendone 3.